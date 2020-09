Gf Vip, i concorrenti più si conoscono più si confidano fra loro ed una concorrente racconta il “dramma” del suo passato :”Ero vittima di bullismo”

Continuano le vicende che vedono protagonisti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip oggi compie una settimana, ed in questi 7 giorni abbiamo già potuto assistere a diversi momenti “clou” dei vari volti Vip concorrenti del reality. C’è chi abbandona la casa, chi ama dire ciò che pensa senza aver peli sulla lingua, c’è chi si lascia andare a qualche sfogo personale e chi si racconta con gli altri membri per farsi conoscere meglio e per cercare di dare sfogo a quei “drammi” che si portano dentro. In queste ultime 24h una concorrente si apre con due suoi inquilini e racconta di un dramma che ha vissuto nel suo passato.. Scopriamo di più.

Gf Vip, concorrente confessa :”Ero vittima di bullismo”

E’ brasiliana, una modella ed un personaggio televisivo qui in Italia molto conosciuto ed apprezzato. E’ stata concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2017. E’ lei, Dayane Mello oggi concorrente del Grande Fratello Vip. Si è sempre contraddistinta nel panorama italiano per la sua bellezza, eppure in queste ultime ore ha raccontato ai suoi coinquilini di un dramma del suo passato che si è rivelato doloroso e difficile da lasciarsi alle spalle. Il concorrente Fulvio Abbate le chiede di parlargli di lei, di raccontarsi e Dayane si apre facendo una confessione :” Vivevo in una paesino di 6 mila abitanti, dove tutti si conoscevano, dove ero la ragazza più brutta. Io non ero bella, e i miei amici mi facevano bullismo perché nessuno voleva avvicinarsi perché ero brutta. Quando racconto la mia storia mi tocca il profondo e mi fa male.

