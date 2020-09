La redazione di Sologossip ha intervistato Milena Miconi, che ha raccontato un retroscena su Matilde Brandi avvenuto prima di partecipare al GF VIP

Matilde Brandi è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La donna è sicuramente uno dei personaggi più carismatici del reality show, nonché quella con maggiore carriera alle spalle. La Brandi è stata una famosa ballerina, ha lavorato per Fantastico di Raffaella Carrà, Buona Domenica di Maurizio Costanzo e tanti altri programmi di successo. Ha indossato anche le vesti di conduttrice per Lo Zecchino d’Oro e Piazza Grande.

La redazione di Sologossip ha intervistato la sua grande amica, Milena Miconi, alla quale la Brandi ha fatto da testimone di nozze.

Matilde Brandi prima del GF VIP: il retroscena raccontato dall’amica Milena Miconi

Milena Miconi è un’attrice e modella, nata a Roma il 15 dicembre del 1971. Ha iniziato la sua carriera come attrice di fotoromanzi. Nel 1997 fa il suo esordio sul grande schermo e partecipa a due film: Finalmente soli di Umberto Marino e Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni. In televisione prende parte ad alcuni episodi di serie televisive molto famose, tra le quali spicca Don Matteo. La chiamata più importante arriva all’inizio degli anni duemila, quando è la prima donna de il Bagaglino: “L’esperienza alla quale sono più legata è sicuramente il Bagaglino” – racconta ai microfoni di Sologossip – “perchè è quella che mi ha dato più successo. Tra le fiction, invece, ricordo con particolare affetto Don Matteo”. Dalla stagione 2007/2008, la Miconi non figura più in televisione: “Mi piacerebbe sapere il motivo. Ho fatto tanta televisione fino al 2007, poi tutto è cambiato. Non so bene cosa sia accaduto. È una domanda che mi sono posta anche io”.

La sua amicizia con la Brandi dura da oltre vent’anni. La ballerina e conduttrice è stata anche sua testimone di nozze: “Sono tanti anni che ci conosciamo. Ci frequentavamo anche quando ho conosciuto mio marito (Mauro Graiani ndr.), circa vent’anni fa. L’ho voluta come testimone proprio perchè era l’unica che era stata insieme a noi in quel periodo. Abbiamo le figlie che sono cresciute insieme. Ci vogliamo bene”. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, la Brandi ovviamente ha informato la sua grande amica e le ha confessato anche le sue paure: “Matilde è molto sensibile. Era molto agitata perchè in queste occasioni non sai mai cosa ti aspetta. Era un po’ preoccupata, ma contentissima”. La Miconi ha dichiarato di essere molto contenta del percorso intrapreso nella casa dalla sua amica e di seguirla quasi ventiquattro ore su ventiquattro. L’attrice, inoltre, pensa che la lontananza dalla famiglia, alla quale la Brandi è molto legata, non possa compromettere il suo percorso nel reality show: “È una donna, non una ragazzina. È arrivata al Grande Fratello con un bagaglio professionale e personale più che elevato. L’ultima volta che ci siamo sentite le ho detto: ‘le cose arrivano quando devono arrivare’. Questo evidentemente era il momento giusto. Le figlie poi sono abbastanza grandi per capire l’esperienza che sta facendo la mamma. Lei sta tirando il meglio di sè, anzi, lei è proprio così”.