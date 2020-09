Gf Vip, a poche ore dalla diretta un clamoroso colpo di scena cambia le sorti del televoto di questa sera: l’annuncio è di pochi istanti fa.

Il Grande Fratello Vip è ricco di sorprese e colpi di scena. In questa prima settimana trascorsa all’interno della casa, sono stati diversi gli episodi che hanno visto coinvolti come protagonisti i personaggi Vip presenti nella casa. Tra la prima e la seconda puntata sono stati diversi gli episodi che ci hanno tenuti attaccati allo schermo, per non parlare del daytime che tutti seguiamo appassionatamente da casa. Qualcuno ha abbandonato la casa, qualcun altro si apre per fare confessioni del proprio passato. A poche ore dalla messa in onda in prima serata della terza puntata del reality, spunta un clamoroso colpo di scena che ha costretto la redazione ad annullare il televoto che avrebbe deciso le sorti dei concorrenti nominati nella scorsa puntata. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

GF Vip, a poche ore dalla diretta arriva un clamoroso colpo di scena

E’ di pochissimi istanti fa la notizia che vede coinvolto un concorrente della Casa. A quanto pare sono stati presi nell’immediato interventi disciplinari nei confronti del concorrente in questione. Tutti adesso ci domandiamo cosa sia accaduto di così grave per cambiare immediatamente le sorti del televoto per i due concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra. Come potete apprendere infatti, il televoto è stato SOSPESO.La notizia è giunta qualche minuto fa, ed è stata ufficialmente data dalla pagina Instagram del Grande Fratello Vip che con massima tempestività ha informato il pubblico da casa di quanto stava accadendo ed ha rassicurato coloro che hanno espresso il proprio voto che saranno rimborsati della cifra spesa. Dovremo attendere però ancora qualche ora per scoprire cosa è successo all’interno della casa, quando Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 dagli studie Mediaset ci spiegherà e quantomeno cercherà un chiarimento ed informerà quale tipo di provvedimento disciplinare sia stato preso nei riguardi del concorrente.

Non perdetevi la terza puntata del Grande fratello, in onda questa sera a partire dalle 21:25 su Canale 5.