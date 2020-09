Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è incinta: “Mamma e papà ti amano già”, l’annuncio da brividi è arrivato sui social.

“Amore nostro, sei arrivato all’improvviso e hai stravolto le nostre vite. Non vediamo l’ora di coccolarti!”. Con queste parole ha inizio il dolce annuncio di Ginevra Lambruschi, che, attraverso il suo profilo Instagram, comunica di essere incinta del suo primo bebè. Con uno scatto dolcissimo, in cui bacia il suo compagno Mirko Antenucci e mostra l’ecografia. Una splendida notizia, accolta con gioia dai fan della Lambruschi, che abbiamo visto nella nota trasmissione Uomini e Donne, tra le corteggiatrici di Marco Cartasegna. Oggi, Ginevra è legata al calciatore della Roma Antonucci, da circa un anno.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è incinta: l’annuncio da brividi di Ginevra Lambruschi

Una splendida notizia per Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci: la coppia è in attesa del primo figlio! Ad annunciarlo è stata proprio la splendida 22 enne, attraverso un post su Instagram in cui mostra l’ecografia. I più attenti ricorderanno la partecipazione di Ginevra a Uomini e Donne, durante il trono di Marco Cartasegna, nel 2017: un’avventura che, però, non durò molto. Ma oggi Ginevra ha trovato il suo grande amore, che è proprio Mirko Antonucci. Classe 1999, il calciatore ha ufficializzato la storia con la Lambruschi lo scorso gennaio. Qualche giorno fa, lo splendido annuncio dell’arrivo del loro primo figlio:

Una gioia immensa per Ginevra, che, in passato, è stata legata anche a Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, l’ex cantante di Amici Riki, e l’attuale concorrente del GF Vip Pierpaolo Pretelli. Oggi, però, nel cuore della Lambruschi c’è posto solo per Mirko e il loro bebè in arrivo. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori: auguri mamma Ginevra e papà Mirko!