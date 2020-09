Adriana Volpe, spiacevole inconveniente: era in macchina di ritorno dallo studio di Ogni mattina; cosa è successo.

È una delle conduttrici più amate del momento. Merito anche della partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove si è fatta apprezzare dal pubblico per la sua semplicità e gentilezza. Parliamo di Adriana Volpe, che ogni giorno fa compagnia ai telespettatori con Ogni mattina, in onda su Tv 8. Una splendida opportunità per la Volpe, che, soprattutto dopo il GF Vip, può contare su una vera e propria schiera di fan, anche sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 433 mila followers, ed è proprio lì che, qualche ora fa, la conduttrice ha pubblicato alcune stories, mentre era in macchina, di ritorno dallo studio della trasmissione. Nonostante Adriana si sia mostrata sorridente come sempre, ha dovuto fare i conti con uno spiacevole inconveniente! Ecco cosa è accaduto.

Adriana Volpe, spiacevole inconveniente: caviglie gonfie dopo la diretta di Ogni mattina

Anche oggi, 23 settembre 2020, Adriana Volpe è andata in onda con Ogni mattina, il talk show di Tv 8 che conduce al fianco di Alessio Viola. Una nuova avventura per Adriana, dopo la bellissima esperienza nella casa del GF Vip 4. Nel reality show di Canale 5, la Volpe ha mostrato tanti lati di sè fino ad allora sconosciuti, entrando nel cuore di milioni di fan. Fan con cui, giorno dopo giorno, la conduttrice si tiene in contatto attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Ed è proprio nelle sue stories che, qualche ora fa, ha raccontato cosa le è successo. In auto, di ritorno dallo studio di Ogni mattina, Adriana racconta: “Adesso mi tuffo, mi faccio un bagno caldo e mi riposo un pochino, perché ho due caviglie grosse come due prosciutti appesi!”. Eh si, uno spiacevole inconveniente, dovuto probabilmente alle numerose ore che la conduttrice trascorre con le scarpe col tacco!

Ma, nonostante l’imprevisto, la Volpe non perde mai il suo contagioso sorriso. E voi, state seguendo Ogni mattina? La conduttrice vi aspetta tutte le mattine, a partire dalle ore 9.45. Non perdetevelo!