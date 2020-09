Il futuro di Raimondo Todaro, reduce da un intervento di appendicite, a Ballando è ancora incerto, ma spunta un ipotetico sostituto alquanto inatteso.

L’amatissimo maestro di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro, è alle prese la convalescenza che segue ogni tipo di intervento chirurgico. Nel suo caso si è trattato di un’appendicite, non di qualcosa di grave fortunatamente, ma la fase post-operatoria richiede comunque il dovuto riposo. Quindi, al momento, il suo futuro in questa edizione del programma resta un’incognita. La stessa Milly Carlucci, in un video su Twitter, dopo aver rassicurato i fan sulle condizioni del ballerino, ha ammesso di non sapere ancora cosa accadrà per la coppia in gara formata da Todaro e dalla Isoardi. Quest’ultima, tramite varie storie su Instagram, ha fatto sapere che sta continuando comunque ad allenarsi per essere pronta all’eventuale ritorno del suo maestro.

Ballando con le stelle, ecco chi si è candidato come sostituto di Raimondo Todaro

Proprio in queste ore Elisa Isoardi, che nella prima puntata ha incantato tutti ballando insieme a Raimondo un tango spettacolare, ha postato sul suo profilo Instagram un selfie in macchina sotto al quale ha scritto “Dritti alla meta! Forza @todaroraimondo!!!!”. Parole che lasciano un filo di speranza al pubblico circa il ritorno del maestro in trasmissione. Ma c’è un dettaglio inaspettato che vogliamo condividere con voi: sapete chi ha commentato il selfie di Elisa offrendosi come candidato per sostituire Raimondo? Non indovinereste mai! Nientemeno che Massimiliano Rosolino! L’ex campione di nuoto che partecipò a Ballando con le stelle anni fa e che trovò l’amore della sua vita, Natalia Titova, proprio tra le ballerine professioniste del programma, ha lanciato l’idea di essere preso come sostituto di Todaro. E, a dire il vero, non ci stupisce che Rosolino abbia fatto una tale proposta: sappiamo che il nuotatore fece un bellissimo percorso nel show di Milly Carlucci e che fu uno dei protagonisti indiscussi della terza edizione del programma. La sua maestra di ballo fu proprio la Titova con cui sta insieme da ormai tanti anni e dalla quale ha avuto due splendide figlie.

Noi comunque rinnoviamo il nostro in bocca al lupo a Raimondo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui