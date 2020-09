Sembrerebbe che Stefano De Martino sia pronto per dimenticare Belen Rodriguez, c’entra forse un ritorno di fiamma? È stato beccato proprio con lei: scopriamo i dettagli.

Continua a tenere col fiato sospeso la storia tra il bel conduttore Stefano De Martino e la splendida Belen Ridriguez che, di recente, ha risposto in modo molto diretto a chi le ha domandato se sentisse la mancanza dell’ex marito. A quanto pare, Stefano De Martino avrebbe deciso di voltare pagina e il motivo potrebbe essere un ritorno di fiamma: è stato beccato proprio con una persona particolare. Andiamo con ordine. Il matrimonio tra il conduttore e la showgirl argentina ha fatto sognare milioni di persona e la nascita del meraviglioso Santiago sembrava il coronamento di una storia d’amore perfetta. Una prima rottura, tuttavia, ha segnato l’inizio dei problemi per la coppia che, qualche mese fa, si è definitivamente separata. Al momento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno conducendo due vite diverse e lontane: lei ha da poco festeggiato il compleanno con il nuovo fidanzato e lui sembrava concentrato solo sul figlio e il lavoro. Eppure, il settimanale Oggi ha beccato il ballerino in compagnia di una vecchia fiamma. Scopriamo i dettagli.

Stefano De Martino beccato con l’ex: ritorno di fiamma?

Il settimanale Oggi ha paparazzato Stefano De Martino in compagnia di una giovane donna molto bella, dai lunghi capelli scuri e un sorriso solare. I più attenti hanno subito riconosciuto l’ex del ballerino, si tratta di Gilda D’Ambrosio di professione deigner con cui Stefano De Martino ha avuto una storia dopo la prima rottura con Belen Rodriguez. A quanto pare, sembrerebbe che il conduttore e Gilda D’Ambrosio abbiano ripreso la loro frequentazione. Secondo Oggi i due avrebbero trascorso la notte in un loft a Milano e si sarebbero poi spostati a casa della ragazza. Nel tragitto, pare si siano anche scambiati un bacio. Ritorno di fiamma, quindi, per Stefano De Martino: ha davvero voltato pagina e dimenticato la bella Belen Rodriguez? Dai diretti interessati al momento tutto tace.

Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati riguardo gli sviluppi!