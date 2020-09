Alberto Angela, rivelazione ‘a sorpresa’: “Non posso proprio farne a meno”

Alberto Angela, nel corso di un’intervista, ha fatto una rivelazione ‘a sorpresa’: “Non posso proprio farne a meno”, ecco di cosa si tratta

Alberto Angela è uno dei giornalisti e conduttori televisivi più amati dal pubblico italiano. Figlio di Piero Angela, altro storico conduttore televisivo e divulgatore scientifico, Alberto è nato a Parigi l’8 aprile del 1962. Da grande ha voluto seguire le orme del padre, esordendo come conduttore per la Televisione Svizzera Italiana. I suoi programmi di maggior successo sono Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Ulisse – Il piacere della scoperta e Meraviglie – La penisola dei tesori.

Nel corso di un’intervista a Io Donna, il figlio di Piero Angela ha fatto una rivelazione ‘a sorpresa’. Il divulgatore scientifico ha infatti dichiarato di non rinunciare mai al caffè a colazione: “Prendo due espressi, uno di dietro l’altro. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Quando sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne a meno, ovunque mi trovi”. Non a caso uno dei dolci preferiti di Angela è proprio il tiramisù, che egli definisce come una sua debolezza.

Carlo Verdone tra gli imperatori romani: fa davvero effetto scoprirlo tra i busti di personaggi simbolo della #Roma antica. Carlo riesce, come pochi oggi, a fotografare, con ironia ed intelligenza, vizi e virtù degli italiani e, soprattutto, a raccontare la romanità. #Ulisse pic.twitter.com/dwmmphs1bC — Alberto Angela (@albertoangela) September 16, 2020

Il figlio di Piero Angela, dunque, a colazione non può fare a meno del caffè, bevuto insieme alla famiglia. Alberto è sposato con Monica, di cui si sa veramente poco. I due sono sposati dal 1993 e formano una delle coppie più longeve e invidiate del mondo dello spettacolo italiano. Alberto e Monica hanno avuto tre figli: Riccardo, Alessandro ed Edoardo Angela. Monica è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e, così come il marito, non ha un profilo social. I due preferiscono mantenere segreta la loro vita privata.