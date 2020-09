Buddy Valastro è stato coinvolto in un incidente: a dare la notizia è stato il diretto interessato, lo scatto in ospedale fa preoccupare tutti.

Vi ricorderete, senza alcun dubbio, di lui: ‘Il Boss delle Torte’. Diventato famoso a tutto il pubblico italiano per la celebre trasmissione su Real Time che testimoniava alla grande la sua immensa famiglia e il suo impero di dolci, Buddy Valastro ha riscosso un successo davvero assoluto. Tanto che, ancora adesso, nonostante non sia più sul piccolo schermo, continua ad essere molto seguito ed apprezzato. Il suo successo e, soprattutto, quello social ha raggiunto dei numeri davvero pazzeschi, ve lo assicuriamo. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di uno spiacevole imprevisto. Anzi, molto di più. Da come testimoniato da questo scatto in ospedale condiviso qualche minuto fa sui suoi canali social ufficiali, sembrerebbe che il buon Valastro sia stato coinvolto in un incidente. Non sappiamo, ovviamente, la dinamica né quando sia successo, fatto sta che le conseguenze sarebbero state davvero gravissime. Ecco di che cosa parliamo.

Buddy Valastro coinvolto in un incidente: cos’è successo a ‘Il Boss delle Torte’

La notizia è stata appresa qualche istante fa e, tra l’altro, è stato il diretto interessato a volerla dare a tutti i suoi sostenitori. Da come si può chiaramente comprendere dallo scatto in questione e, soprattutto, come svelato da lui stesso, sembrerebbe che Buddy Valastro sia stato coinvolto in un incidente. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa sia esattamente successo né tantomeno quando sia accaduto, anche perché, fino a questo momento, il ‘Boss delle Torte’ non ha dato alcuna notizia in merito, fatto sta che sembrerebbe che lo spiacevole imprevisto gli abbia procurato delle conseguenze abbastanza gravi. Ecco perché.

Ecco. È proprio questo lo scatto che, pochissimi istanti fa, Buddy Valastro ha condiviso su tutti i suoi canali social per annunciare ai suoi cari sostenitori di essere stato coinvolto in un incidente stradale. Non sappiamo cosa sia successo, lo ripetiamo. Anche se, da come si vede dalla foto riproposta in alto, sembrerebbe proprio che le conseguenze ci sono state. Fortunatamente, nulla di ‘grave’. Certo, da come si vede, ha un braccio ingessato, ma per il resto sembrerebbe essere tutto ok.

