Un post che non è passato inosservato, quello pubblicato da Fabrizio Moro qualche ora fa sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Un post in cui il cantautore ha voluto condividere con i suoi followers una storia che ha toccato il loro cuore. La storia della sua amicizia con Giorgio, un ragazzino conosciuto durante una gita di seconda media. È stato proprio lui a fargli scoprire la musica rock e, come scrive nel post, è stato proprio Giorgio a spingere Fabrizio ad iniziare a suonare. Qualche anno fa, però, il triste evento: “Giorgio un po’ di anni fa è morto in circostanze ancora non ‘chiare‘”. Un episodio che il cantautore ha voluto raccontare, dedicando un dolce pensiero al suo vecchio amico. In seguito, il post che ha emozionato i followers.

“Ieri un nostro caro amico mi ha inviato questa foto e allora mi è venuto in mente di raccontarvi questa storia.” È per questo motivo che Fabrizio Moro ha deciso di raccontare a tutti la storia di Giorgio, un ragazzino conosciuto quando avevano solo 12 anni, diventato suo inseparabile amico. È stato Giorgio ad infondere in Fabrizio la passione per la musica e, insieme, hanno trascorso pomeriggi interi a suonare. Giorgio, qualche anno fa, è scomparso e Fabrizio Moro ha voluto ricordarlo con un post che ha toccato il cuore dei suoi followers:

Parole da brividi, quelle di Fabrizio, che confessa che, oggi, ogni volta che ottiene un piccolo grande successo attraverso la sua chitarra, rivolge un pensiero proprio al suo amico. Il post è stato invaso dai commenti dei fan, che non hanno nascosto la loro emozione nel leggere il racconto del loro beniamino. “Giorgio sarà fiero di te e di ogni tuo successo”, è uno dei tanti commenti apparsi sotto il post del cantautore