Milan, Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo ai test per il Covid 19: dopo il compagno di squadra Duarte, è lui il secondo contagiato del gruppo

Solo ieri erano stati effettuati i tamponi per escludere eventuali altri positivi al di fuori del calciatore rosso nero Duarte. Per prassi, se un giocatore risultasse positivo, tutti gli altri compagni di squadra e lo staff devono essere sottoposti a due tamponi, a distanza di 24 ore, per assicurarsi che non ci siano ulteriori contagiati. Il calciatore era stato trovato positivo ai test e questo aveva gettato la società nella confusione, immediatamente sono stati avviati tutti i protocolli id sicurezza, al fine di evitare l’espansione del virus. Questo però pare non essere servito per tutti, lo statuario Zlatan Ibrahimovic pare infatti aver contratto il virus e questo non sarà certo un momento semplice. Questa sarà una vera mazzata per il club rossonero che adesso dovrà rinunciare anche allo svedese per le prossime partite. L’arrivo di Ibra al Milan ha sancito una forte ripresa per il club che negli ultimi anni non stava affatto godendo di gran successo.

Lo svedese, oltre ad essere un vero e proprio fuoriclasse, è anche uno dei motori portanti della squadra. Statuario, arrabbiatissimo e motivatore da campo e da spogliatoio, la figura di Zlatan è stata molto positiva per il resto dei rossoneri, che forse, complice anche la giovanissima età, non hanno saputo gestire al meglio un club di portata così grande. Motivo per cui la sua assenza sarà sicuramente una grande mazzata non solo per il club che spera di fare da subito punti utili per lo scudetto del prossimo anno, ma anche per i giocatori, che in lui rivedono la figura della guida.

Zlatan Ibrahimovic, dovrà purtroppo saltare almeno la gara di stasera di Europa League con il Bodoe, per non parlare poi dell’eventuale playoff di Europa League e le gare di campionato con Crotone e Spezia. Noi ovviamente speriamo che il giocatore, che gode di ottima salute e vigore fisico, possa superare brillantemente e in modo rapido questo virus, che sembra non voler risparmiare davvero nessuno. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiale, ma a breve, sicuramente il Club provvederà a diramare un comunicato stampa ufficiale con ulteriori informazioni e dettagli in merito alla vicenda più chiacchierata di questo pomeriggio.