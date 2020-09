Andrea Iannone, “Cosa pensi di Belen?”: risposta senza freni da parte del pilota, parole inaspettate su Instagram, ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Andrea Iannone ha avuto una bellissima storia con Belen Rodriguez dopo che quest’ultima si era separata per la prima volta da Stefano De Martino. La loro relazione è durata alcuni anni, ma poi si è interrotta. Dopo Belen, Andrea ha avuto anche una chiacchieratissima storia con Giulia De Lellis e, secondo alcuni rumors, avrebbe poi portato avanti una conoscenza con Soleil Stasi, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, notizia poi smentita categoricamente dalla diretta interessata. Sempre piuttosto attivo anche sui social, Andrea ha risposto poco fa alle domande dei suoi followers ed è tornato a parlare di Belen. Come sono oggi i rapporti tra loro? Ma soprattutto, cosa pensa Iannone della sua ex? Scopriamo insieme cosa ha detto il noto motociclista sul suo profilo Instagram: le sue parole sono inaspettate e senza peli sulla lingua, ecco tutti i dettagli.

Andrea Iannone, “Cosa pensi di Belen?”: parole inaspettate e senza freni da parte del pilota, ecco cosa ha detto

Andrea Iannone è sempre molto attivo sui social, anche se rimane molto riservato sulla sua vita privata. Nonostante questo, però, spesso condivide con i suoi followers le sue emozioni e sensazioni. Poco fa, ad esempio, ha deciso di rispondere alle domande attraverso l’applicazione di Instagram, regalando un ampio spazio ai suoi fan, i quali si sono divertiti a chiedergli diverse cose riguardo al suo lavoro e alla sua vita in generale. A un certo punto, però, è arrivata una domanda su Belen Rodriguez, che non è certo passata inosservata: “Cosa pensi di Belen e cosa ha rappresentato per te?”, ha chiesto un utente. Iannone non si è risparmiato e ha risposto senza freni, con estrema sincerità: “Per me ha rappresentato un punto di riferimento in un momento della mia vita in cui tutto sembrava andare bene, ma nel quale non era semplice avere persone vere accanto”, ha detto il motociclista. Ma non è finita, perché Iannone ha anche aggiunto: “Cosa penso di lei? Beh, proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Le parole di Andrea sembrano davvero sincere e sentite e a quanto pare il pilota prova ancora affetto e stima nei condonti della sua ex. Voi cosa ne pensate di quello che ha detto?