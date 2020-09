Verissimo, anticipazioni sabato 26 settembre: in studio una coppia amatissima, ecco di chi si tratta.

Sabato 26 settembre andrà in onda una nuova, ricchissima, puntata di Verissimo. Il talk show di Canale 5 è uno dei programmi più seguiti dal pubblico Mediaset, che apprezza la gentilezza e il il garbo della Toffanin nell’intervistare i suoi ospiti. E che ospiti! Ogni sabato, nello studio si raccontano numerosi personaggi noti e, anche nella prossima puntata, ci aspettano interviste super interessanti. Tra gli ospiti, ci sarà anche una coppia super amata dai telespettatori. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Piccolo indizio: si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip!

Verissimo, anticipazioni sabato 26 settembre: in studio anche una coppia amatissima del Grande Fratello Vip 4

Manca sempre meno ad un nuovo appuntamento con Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio condotta da Silvia Toffanin. Nel suo salotto, rigorosamente senza pubblico a causa del Covid, la conduttrice ospita tantissimi volti noti del mondo della spettacolo, che si raccontano a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Spulciando sui social della trasmissione, è possibile scoprire alcune anticipazioni sulla prossima puntata, in onda sabato 26 settembre, al solito orario delle 16.00. Ebbene, anche nella prossima puntata ci saranno ospiti super, tra cui Renato Zero ed Alena Seredova. Ma non è tutto! I fan del Grande Fratello Vip saranno felici di vedere insieme in tv due dei protagonisti più amati della scorsa edizione del reality. Due protagonisti che, proprio nella Casa, si sono innamorati! Parliamo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, per la prima volta insieme nello studio della Toffanin. La coppia è nata proprio all’interno del reality e, da quel momento, la loro storia procede a gonfie vele.

Insomma, una puntata che si preannuncia ricca ci emozioni! E voi, la seguirete! Appuntamento a sabato pomeriggio, su Canale 5. Paolo e Clizia Vi aspettano!