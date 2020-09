Bianca Guaccero irriconoscibile: “Capelli arruffati e poche ore di sonno”, lo scatto apparso nelle stories di Instagram non passa inosservato.

È una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. Attrice, conduttrice e con gran talento nel canto, Bianca Guaccero è una vera e propria artista. Presto la rivedremo in tv, al timone di una nuova edizione di Detto Fatto, ma, nel frattempo, la Guaccero si tiene in contatto con i fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Profilo in cui condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, è apparso uno scatto nelle stories che non è passato inosservato: la conduttrice si è mostrata appena sveglia, con capelli in disordine e poche ore di sonno. Diamo un’occhiata.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Bianca Guaccero irriconoscibile: “Capelli arruffati e poche ore di sonno”, il selfie in bianco e nero su Instagram

Bianca Guaccero è uno dei volti più amati della nostra tv. E, come molte sue colleghe, è molto attiva anche sui social. In particolare su Instagram, che è diventato a tutti gli effetti il social network più frequentato dai vip. È proprio lì che, qualche ora fa, la Guaccero ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Si tratta di un selfie, in bianco e nero, che la conduttrice di Detto Fatto ha scattato appena sveglia: “Capelli arruffati e poche ore di sonno”, scrive nella didascalia della story. Ma a noi sembra splendida come sempre. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Nello scatto, Bianca annuncia di avere tante cose belle da preparare per il suo pubblico. In attesa di scoprire di cosa si tratta e quali sorprese sta preparando per noi, cosa aspettate a seguire la splendida showgirl sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!

Quando inizia Detto Fatto?

Come abbiamo detto, Detto Fatto sta per tornare! E Bianca Guaccero sarà al timone del programma di Rai Due per il terzo anno consecutivo, dopo aver preso il posto di Caterina Balivo. Una partenza in ritardo, quest’anno, per la trasmissione dedicata ai tutorial, che dovrebbe andare in onda a fine ottobre, a causa dello slittamento del Giro d’Italia 2020. L’evento sportivo si terrà dal 3 al 25 ottobre e sarà trasmesso tutti i pomeriggi proprio su Rai Due. Al termine delle tre settimane del Giro, si partirà con Detto Fatto.