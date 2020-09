Irina Shayk dà da mangiare al gatto, ma… è nuda? Il suo profilo social Instagram diventa ‘bollente’, fan impazziti sotto le sue foto

Bellissima, seducente, elegantissima e raffinata, è tra le modelle più pagate e invidiate del globo. E’ certamente tra gli angeli che hanno fatto la storia dello spettacolo più amato di sempre, stiamo parando di Irina Shayk. Bellissima, di origini russe che ha incantato il mondo con la sua bellezza disarmante. Nonostante le origini quasi nordiche, ha la pelle olivastra, capelli castani e occhi verdi come gli smeraldi, e per molti anni è stata sposata con l’attore premio Oscar, Bradley Cooper. I due hanno avuto anche una bellissima bambina, salvo poi decidere di percorrere strade diverse. Attualmente non sappiamo se la donna abbia deciso di intraprendere un’altra relazione… Il suo volto e soprattutto il suo corpo sono stati sulle prime pagine delle riviste di moda più prestigiose di tutto il mondo e la sua presenza scenica è richiesta dai maggiori brand di moda di sempre. E’ sicuramente entrata negli annali delle top model più influenti e belle di sempre. La sua bellezza è a dir poco sovrannaturale, ed è stata definita più e più volte come una delle donne più belle del pianeta. Sul suo account Ufficiale Instagram non è affatto difficile scorgere fotografie o stories piccanti, come quella che stiamo per mostrarvi.

Irina Shayk dà da mangiare al gatto, ma… è nuda? Instagram diventa ‘bollente’

Bellissima e affascinante lo è sempre stata, ma sembra davvero che nell’ultimo periodo, complice anche la ritrovata serenità dopo il divorzio da Cooper, la Shayk ha davvero un’aurea diversa. Ancor più angelica, se è possibile. La top model ha deciso di deliziarci con un uno scatto davvero bollente che le ha permesso di far impazzire ancora una volta i suoi followers.

La donna è infatti apparsa in una posa molto equivoca sul suo profilo social. Qui stava dando da mangiare al suo gattino, e sembra davvero nuda! Inutile dirvi che i suoi followers sul noto social network si sono letteralmente scatenati con like e commenti molto positivi. Non ci si poteva aspettare diversamente da un’icona di stile come lei! Ovviamente oltre a farle moltissimi complimenti, non ci resta che aspettare le prossime fotografie per deliziarci.