Al Gf Vip un incontro da brividi tra Gabriel Garko ed Adua Del Vesco; non tutti però hanno notato il gesto inaspettato.. Scopritelo con noi

In questa quarta puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera su Canale 5, sono già tanti i colpi di scena che ci hanno fatto emozionare davanti il nostro schermo di casa. Alfonso Signorini subito dopo aver dato il benvenuto ai telespettatori, al pubblico in studio, agli opinionisti ed ai Vip concorrenti del reality ha subito aperto le danze rendendo protagonista di questa prima ora di diretta Tv la concorrente Adua Del Vesco con un emozionante incontro col suo ragazzo Julian. Immediatamente dopo il saluto fatto a Julian, Alfonso fa entrare come ospite nella casa il bellissimo Gabriel Garko. Gabriel entra nella casa per parlare a cuore aperto alla dolce Adua; un incontro da brividi si rivela quello tra i due. Gabriel le ha scritto una lettera che sceglie di leggere lui ad alta voce, davanti ai telespettatori, davanti a lei, Adua. Lei non trattiene le lacrime per le parole che Gabriel legge al’interno della lettera. Ma c’è un gesto, che l’attore compie poco prima di salutarla, e non tutti lo hanno notato. Vediamo di cosa si tratta.

Gf Vip, Gabriel Garko lancia un Rosario ad Adua Del Vesco

Gabriel Garko ospite al Grande Fratello Vip decide di salutare Adua e sceglie la casa del Gf Vip per fare un’intima confessione. Per farlo sceglie di leggere ad alta voce una lettera che ha scritto qualche ora prima e che ha portato con se, davanti alla concorrente Adua. I due sono stati insieme qualche anno fa, e a legarli oggi c’è un grande affetto. Lei lo ringrazia per tutti i momenti in cui Gabriel le è stato vicino, e lui ribadisce che non tutti avrebbero fatto lo stesso. I due sono molto legati, talmente tanto che Garko sceglie proprio di parlare dinanzi a lei per fare una confessione che lo riguarda intimamente. Scorri più giù per scoprire del gesto inaspettato.

L’attore infatti fa coming out. Una confessione intima e molto emozionante quella di Gabriel, che la definisce anche come il “segreto di pulcinella” perché diciamo che tutti un po se lo aspettavano, ma fino ad ora lui non aveva mai confermato la cosa. Poco prima di salutare la dolce Adua, Gabriel compie un gesto che forse è passato inosservato, o forse no? ..L’attore lancia un Rosario alla giovane Adua. La sua reazione è tenerissima: immediatamente si precipita a raccoglierlo e subito lo mette al collo. Ritornati in casa Adua mostra il Rosario a Massimiliano Morra, che chiede di vederlo. Adua se lo toglie e lo da a Massimiliano che lo bacia due volte. Fa lo stesso Adua, che lo raccoglie e dopo bacia nuovamente.