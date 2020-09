GF Vip, Gabriel Garko entra nella casa: incontro da brividi con Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ecco i dettagli e le sue parole.

La quarta puntata del Grande Fratello Vip è cominciata davvero col botto. Tantissime emozioni hanno caratterizzato già i primissimi minuti della serata. In studio, infatti, è entrato subito il super ospite della serata, Gabriel Garko. Visibilmente emozionato, l’attore ha fatto il suo ingresso tra gli applausi del pubblico e si è preparato per entrare nella casa, dove ha incontrato la sua ex fidanzata Adua Del Vesco. I due hanno un bel rapporto e sono rimasti molto uniti anche dopo la loro separazione e questa sera hanno avuto modo di parlare. Garko è arrivato in studio dicendo che per lui non sarebbe stato facile parlare apertamente delle sue emozioni, ma ha promesso sincerità e onestà al pubblico. Scopriamo insieme com’è andata la vicenda nel dettaglio.

GF Vip, Gabriel Garko entra nella casa: incontro da brividi con Adua Del Vesco e Massimiliano, ecco i dettagli

Gabriel Garko è entrato questa sera nella casa del Grande Fratello Vip e ha incontrato la sua ex fidanzata Adua Del Vesco, con cui ha avuto una bellissima storia ed è rimasto tuttora in buonissimi rapporti. I due si sono visti nel giardino della casa, dove poco prima Adua aveva incontrato il suo fidanzato. L’attrice è stata felicissima di vedere Gabriel e l’ha subito ringraziato pubblicamente per esserle stato vicino in un momento in cui lei stava molto male. Gabriel, visibilmente emozionato, le ha letto una lettera che le ha scritto. “So che alcune cose che ti dirò saranno una sorpresa per te. Non perché non le sapessi, ma perché le dirò qui”. Garko ha detto che la loro storia è stata una favola, facendo capire che è stata creata ad arte per il suo personaggio. “A un certo punto della mia vita ho ritrovato il bambino che era in me e ho deciso di svelare la mia vera età e fare quello che davvero mi rende felice. Cerca anche tu di ritrovare la bambina che è in te. Sii felice”, ha detto Garko, aggiungendo poi che da oggi non vuole più nascondere i suoi sentimenti. L’attore ha parlato di un ‘segreto di Pulcinella’, che da oggi non intende più nascondere, riferendosi probabilmente alla sua vita sentimentale. Gabriel e Adua si sono abbracciati fortissimo, scoppiando entrambi in lacrime e facendo emozionare tutti, compreso Alfonso Signorini.

Dopo l’incontro tra Gabriel e Adua, anche Massimiliano Morra è uscito in giardino e ha potuto parlare con Garko, complimentandosi con lui per la sua sincerità. Il momento è stato davvero emozionante, lo avete visto anche voi?