Nel corso della puntata di questa sera del GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato come ha confessato la sua omosessualità: il retroscena.

Una puntata del GF Vip davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Sapevamo che avremmo assistito a dei grandissimi colpi di scena e, in effetti, è stato proprio così. Proprio nel corso della quarta diretta, come raccontato in un nostro recente articolo, Adua Del Vesco è stata la protagonista indiscussa. Non soltanto perché ha avuto la possibilità di incontrare il suo fidanzato Giuliano, ma anche perché, dopo la fine della loro storia d’amore, ha incontrato nuovamente Gabriel Garko. Un incontro davvero emozionante, bisogna ammetterlo. Anche perché, con un discorso davvero da brividi, il famoso ed aitante attore ha confessato a tutti il suo orientamento sessuale. ‘Il segreto di Pulcinella’, l’ha definito lo stesso ‘Tonio Fortebracci’ de L’Onore e il Rispetto. Ma le emozioni non sono affatto terminate qui. Perché, subito dopo questo momento emozionante, Alfonso Signorini ha preso parola al GF Vip ed ha raccontato un inedito retroscena su come ha confessato ai suoi genitori la sua omosessualità. Un retroscena davvero pazzesco, c’è da ammetterlo. E che, molto probabilmente, è stato raccontato per la prima volta in assoluto.

GF Vip, Alfonso Signorini racconta come ha confessato la sua omosessualità ai genitori

Appena rientrati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in casa, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di chiedere ad Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck le loro sensazioni ed impressioni per il coming out di Gabriel Garko. Entrambe, così come la parte restante della casa, hanno chiaramente ribadito l’enorme coraggio che il famoso attore ha avuto nel confessare la sua omosessualità. ‘Il fatto che ha fatto coming out in questa maniera, l’ho trovato molto bello. Gabriel, ti adoro ed hai fatto benissimo’, ha detto la contessa. È proprio dopo questa affermazione che il padrone di casa ha preso parola. E ha voluto raccontare in diretta televisiva come, all’epoca, ha confessato ai suoi genitori il suo orientamento sessuale. ‘Vi voglio svelare questa cosa che mi riguarda in prima persona’, inizia a dire Alfonso Signorini durante la diretta del GF Vip per raccontare come ha svelato la sua omosessualità ai suoi genitori. Il conduttore, infatti, ha raccontato di averlo svelato all’età di 39 anni una Domenica a pranzo dinanzi ad una gallina bollata. E, dopo aver tirato un bel sospiro di sollievo, ha confessato a tutti di aver un compagno.

‘Non è sempre facile a farlo’, ha detto Alfonso Signorini dopo aver raccontato al GF Vip come ha confessato ai suoi genitori la sua omosessualità.

