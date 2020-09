pParigi, pochissime ore fa è stato fatto un attacco presso la vecchia redazione del giornale satirico Charlie Hebdo: si contano tre feriti.

La notizia è giunta pochissimi istanti fa: è stato fatto un nuovo attacco a Parigi ed, in particolare, nei pressi della vecchia redazione di Charlie Hebdo. Sappiamo benissimo che, diversi anni fa, la sede principale del giornale satirico francese è stato protagonista di un vero e proprio attentato terroristico. A distanza di anni, sembrerebbe che la storia si sia ripetuta. A darne la notizia è stato Cristophe Dansette, giornalista di France 24, che, attraverso un messaggio condiviso sul suo account Twitter ufficiale ha voluto diffondere l’accaduto. Fino a questo momento, ci teniamo a specificarlo, non si conoscono ancora tutte le dinamiche. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che si contino almeno 3 feriti. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Attacco nei pressi della vecchia redazione di Charlie Hebdo a Parigi: cos’è accaduto

Meno di un’ora fa, Cristophe Dansette, giornalista di France 24, attraverso un messaggio condiviso sul suo canale Twitter ufficiale, ha diffuso la notizia di un attacco nei pressi della vecchia redazione di Charlie Hebdo a Parigi. Non sappiamo, ovviamente, di che natura questo sia attacco. Se abbia a che fare con un tentativo di attentato o altro ancora. Fatto sta che, da come ci fa sapere il noto giornalista francese, l’intervento della polizia locale è stato più che immediato. Attualmente, sembrerebbe, infatti, che le autorità abbiano fatto allontanare tutti i residenti della zona di boulevard Richard Lenoir, è proprio qui, infatti, che si è verificato l’attacco.

Sono proprio questi i Tweet che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Cristophe Dansette ha condiviso sul suo canale Twitter ufficiale pochissimi istanti fa per informare dell’attacco nei pressi della vecchia redazione di Charlie Hebdo. A quanto pare, infatti, l’attacco sarebbe avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina, Venerdì 25 Settembre. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia realmente accaduto. Fatto sta che, da quanto si apprende, sembrerebbe che, fino a questo momento, si contino almeno tre feriti. E che, per adesso, il fautore dell’attacco sia scomparso nel nulla. ‘Caccia all’uomo in corso’, scrive il giornalista a conclusione del suo tweet.

