Alcuni giorni fa, Diletta Leotta ha mostrato a tutti i suoi followers il suo intenso allenamento: due semplicissimi esercizi per un corpo da urlo.

È la vera e propria regina di Instagram, Diletta Leotta. Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici che testimoniano la sua immensa bellezza, l’apprezzatissima conduttrice sportiva di Sky non perde mai occasione di poter comunicare, seppure indirettamente, con i suoi sostenitori. Non è un caso, infatti, se oltre a decantare di un numero di followers davvero spropositato, la bellissima siciliana vanta anche di un numero di post più incredibile. Insomma, il suo canale social è una sorta di ‘diario personale’. Ed è per questo motivo che non può fare a meno di condividervi ogni cosa che le accade. Lo ha fatto anche qualche settimana fa, sapete? Di ritorno dalle vacanze, così come Belen, anche la giovanissima Leotta ha deciso di rimettersi in forma, anche se nessuna delle due ne ha bisogno, ed ha voluto mostrare un suo classico allenamento a tutti i suoi sostenitori. Un allenamento, bisogna ammetterlo, molto ‘minimal’, ma, vi assicuriamo, davvero il top e, soprattutto, davvero intenso. Siete curiosi anche voi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme!

Diletta Leotta, allenamento ‘top’ ed intenso: due semplici esercizi per un corpo da urlo

Sappiamo benissimo che Diletta Leotta decanta di una forma fisica davvero smagliante. E a testimoniarlo sono i numerosi scatti stratosferici che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale social ufficiale. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: qual è il suo ‘segreto’? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Qualche settimana fa, come dicevamo precedentemente, la bellissima conduttrice sportiva ha condiviso un suo classico allenamento. E noi, come al nostro solito fare, siamo qui per spiegarvi dettagliatamente gli esercizi svolti dalla giovanissima siciliana. Vi assicuriamo, è un workout molto semplice, ma super intenso. Siete pronti? Pronti, partenza e via!

Il primo esercizio consiste nel classico squat, ma non solo. Da come si può chiaramente vedere dal video riproposto in alto, oltre al lavoro su glutei e quadricipiti, la bellissima Diletta Leotta aiuta anche la parte di sopra del suo corpo con l’ausilio di ben due pesetti. La posizione da adottare, badate bene, è sempre la stessa: divaricate le vostre gambe parallelamente alla larghezza delle vostre spalle. allargate leggermente i piedi, puntate perfettamente i talloni per terra, petto in fuori e scendete con il vostro bacino. Quando ritornate in posizione eretta, però, estendete le braccia verso l’alto; Il secondo esercizio, invece, è totalmente differente, ma anche esso è utilissimo per il vostro Lato B. Stendetevi su un tappeto con la pancia rivolta verso l’alto, appoggiate un tallone su un panca posizione dinanzi a voi e con l’altra gamba, che, nel frattempo, è puntata verso l’alto, iniziate ad inarcare il bacino.

Insomma, da come si può chiaramente vedere, l’allenamento è decisamente super intenso. Sapete però come si suole dire? ‘Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire’. E, diciamoci la verità, Diletta Leotta è davvero splendida!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui