Celebra i suoi 48 anni proprio così: l’attrice è nuda, lo scatto social è hot

La nota attrice ha celebrato i suoi 48 anni in modo un po insolito: si è mostrata sui social completamente nuda, guardate un po..

Lei è un’attrice e cantante statunitense. E’ nata a Los Angeles il 27 settembre 1972. Ha compiuto i suoi studi presso la Crossroads School, poi ha frequentato una scuola privata femminile la Spence School, ed ha studiato storia dell’arte all’Università di Santa Barbara.

Il suo esordio nel mondo cinematografico lo fa all’età di 19 anni, con il film Shout dove appare al fianco di Jhon Travolta. Ottiene grande fama nel ruolo di Emma, film tratto dal romanzo di Jane Austen. Nel 1999 ha vinto l’Oscar come migliore attrice per aver recitato in Shakespeare in Love. Ha vestito i panni della fidanzata di Tony Stark in Iron Man nel 2008, nel ruolo di Pepper Potts. Ruolo che ha poi rivestito anche nelle successive edizioni della saga. Avete capito di chi stiamo parlando? E’ proprio lei Gwyneth Paltrow. Gwyneth ha compiuto 48 anni proprio ieri, 27 Settembre ed ha deciso di festeggiare in un modo un po insolito. L’attrice infatti si è mostrata sui social..completamente nuda!

L’attrice Gwyneth Paltrow è nuda sui social: lo scatto è hot

Gwyneth Paltrow ha compiuto proprio ieri 48 anni. Sono tantissimi gli auguri ricevuti nelle scorse ore, ed ancora oggi continuavano ad arrivare. La donna ha spiazzato tutti con uno scatto inedito ed.. insolito potremmo dire! Gwyneth ha infatti voluto fare un regalo a tutti coloro che hanno contribuito a farle gli auguri nel giorno del suo 48esimo compleanno. Nulla lascia al desiderio lo scatto dell’attrice, postato sul suo profilo Instagram proprio in queste ultime ore.

Ha mandato i fan in delirio lo scatto postato dall’attrice che si è mostrata completamente nuda sui social. Instagram era in subbuglio. In queste ultime ore infatti la donna sceglie di postare una foto in cui posa nel giardino di casa così come mamma l’ha fatta scrivendo nella didascalia della foto: “In nient’altro che il mio abito per il compleanno di oggi. Grazie mille per gli auguri di compleanno”. Uno scatto in cui Gwyneth si mostra senza pudore e soprattutto si mostra in piena forma smagliante. Non a caso, Gwyneth Paltrow è la fondatrice della società Goop, che si occupa di promuovere il benessere fisico.