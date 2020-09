Martina Fusco incanta ancora una volta Instagram: il velo è trasparente, si vede tutto, followers in visibilio, pioggia di like e commenti

Ormai non si fa altro che parlare di lei… è un’Influencer bellissima, e da qualche mese, fa impazzire il web con le sue sue sue super foto. Solo qualche mese fa l’avevamo raggiunta telefonicamente per poter parlare con lei del suo lavoro e delle sue esperienze televisive, tra cui quella di ‘Ciao Darwin’. Martina Fusco ha partecipato anche a ‘La pupa e il Secchione’. Martina è una ragazza giovane, bellissima e molto divertente e quasi sicuramente ricorderete la sua celebre frase durante il programma di Paolo Bonolis, ‘Ciao Darwin’, che ormai è stata trasformata in un meme a tutti gli effetti: “Meglio bassa con un cu*o alto, che alta con un cu*o basso”. Insomma, un tipino davvero peperino, che sa come mantenere alto l’umore dei suoi followers. Le risate e i fischi scatenati dall’influencer durante la puntata di ‘Ciao Darwin’ furono assordanti. Adesso che la sua fama è cresciuta ancor di più la ragazza continua a postare foto sul suo canale ufficiale instagram, che non passano certo inosservate…

Martina Fusco incanta Instagram: il velo è trasparente, si vede tutto

C’è da dire che la sua bellezza è davvero strabiliante e probabilmente lei ne è più che consapevole. I like e i commenti che i followers le dedicano sotto i post che pubblica, dimostrano quanto anche gli altri apprezzino le sue curve. I suoi post sul noto social network sono davvero molto apprezzati e sono in migliaia ogni giorno a metterle like e a commentarle le foto. C’è da dire tra l’altro che la bellissima Fusco, oltre ad essere consapevole di essere bellissima, è anche piuttosto disinibita, motivo per cui i suoi post fanno incetta di like e commenti. La ragazza infatti posta moltissime foto con abbigliamento davvero molto sensuale, motivo per cui, sono in moltissimi ad ammirarla, donne e uomini.

La foto pubblicata poco fa, non è certamente da meno. La ragazza appare stesa a letto con un vestito interamente fatto di velo, color Tiffany. Meraviglioso, dalle forme suadenti, l’ha avvolta come una seconda pelle. Il velo era super trasparente e così la ragazza ha messo in bella mostra.