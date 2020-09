GF Vip, perchè è famosa Franceska Pepe, la bellissima concorrente del reality: ecco dove l’abbiamo vista.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio da pochissimo, alla conduzione Alfonso Signorini accompagnato da due opinionisti d’eccezione, Pupo ed Antonella Elia. I concorrenti sono stati presentati nelle prime due puntate, anche se colpo di scena, Paolo Brosio non ha fatto il suo ingresso in casa, per problemi di salute. Fin da subito diversi sono stati gli scontri che hanno animato la vita all’interno della casa più spiata d’Italia, in particolare al centro delle discussione la bellissima modella Franceska Pepe, che a quanto pare non riesce ad andare d’accordo con gli altri coinquilini. Le prime rappresaglie sono avvenute con Tommaso Zorzi, anche se al momento l’equilibrio fra i due sembra essere ritornato dopo un semplice chiarimento. Sembra però che Franceska non riesca ad allacciare un buon rapporto con gli altri concorrenti: le questioni sono all’ordine del giorno. Franceska è originaria di Carrara, 28 enne toscana di origini pugliesi, si è presentata al Grande fratello Vip come modella. Dal canto suo, sappiamo che la Pepe è arrivata seconda al concorso di Miss Europa 2016 svoltosi a Beirut. Ma perchè è famosa Franceska Pepe? Ecco dove l’abbiamo già vista.

GF Vip, Franceska Pepe: dove l’abbiamo già vista

Il Grande fratello Vip quest’anno si prospetta ricco di colpi di scena e certamente non poteva essere diversamente, dato che le personalità in casa sono davvero spumeggianti. Tra i concorrenti presenti la bellissima modella Franceska Pepe. La donna sembra non avere instaurato un bel rapporto con gli altri concorrenti in gara, infatti, diverse sono le discussioni che la vedono protagonista, in particolare a colpire i telespettatori lo scontro tanto acceso avvenuto con Stefania Orlando. Franceska si è presentata come modella, negli anni infatti ha posato per diverse copertine e marchi di moda. E’ anche stata scelta come frontgirl sulla copertina di PlayBoy Olympics Game Edition nel numero di luglio/agosto 2016.

A quanto pare però la Pepe ha anche partecipato alla web serie “The Lady”, prodotta e diretta da Lory Del Santo. Inoltre, la modella ha anche dichiarato in casa durante un goliardico confronto con Tommaso Zorzi di essere iscritta alla facoltà di Economia Aziendale all’Università Cattolica di Milano. E ancora, colpo di scena, la Pepe ha raccontato di aver avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, anche se si tratterebbe di un rapporto durato poco meno di 7 ore, come ha rivelato la donna, una notizia davvero sorprendente.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui