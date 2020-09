Uscirà forse a novembre 2021 il film sul delitto di Maurizio Gucci, ma chi interpreterà il ruolo della “vedova nera” Patrizia Reggiani?

Confermate dalla diretta interessata le voci che volevano la star di fama mondiale Lady Gaga nel cast del nuovo film di Ridley Scott sulla vicenda Gucci. In un’intervista rilasciata alla rivista Amica, lo aveva anticipato lo scorso anno ed ora, allo stesso giornale, ne dà la conferma dicendo di essere felicissima di far parte questo progetto lavorativo diretto dall’amico Ridley Scott. Tutto fa pensare che sarà la cantautrice statunitense protagonista di un altro enorme successo come “A star is born”, a calarsi nel ruolo di Patrizia Reggiani, per tutti la “vedova nera” di Maurizio, rampollo di casa Gucci. Un film quindi ispirato ad uno dei casi di cronaca più discussi di fine secolo scorso. La bella Patrizia Reggiani sposò Maurizio Gucci nel 1973, ebbe con lui due figlie, la loro sembrava una favola destinata a non finire mai. Purtroppo, però, la realtà fu ben diversa: lasciata dal marito nel 1991, accecata dall’odio e dal desiderio di vendetta, qualche anno dopo Patrizia Reggiani, secondo la giustizia, organizzò l’omicidio dell’ex marito servendosi di alcuni complici e di un killer. Condannata a 26 anni di carcere, dal 2017 la Reggiani è tornata libera.

Film sul delitto Gucci: oltre a Lady Gaga, altri nomi importanti del cinema

Un ruolo impegnativo, quindi, quello che si appresta ad interpretare Lady Gaga e che potrebbe valerle la vittoria dell’Oscar. Tratta dal libro del 2001 di Sara Gay Forden a cui si ispira la sceneggiatura di Roberto Bentivegna, a quanto pare la pellicola avrà un cast di stelle: ancora nulla di ufficiale, ma sembra siano stati convocati attori del calibro di Al Pacino e Robert De Niro tra gli altri. Insieme a Ridley Scott anche la moglie Giannina, entusiasta più che mai del progetto che racconta di aver in mente da anni. “Gucci”, che dovrebbe essere il titolo del film, uscirà nelle sale cinematografiche il 24 novembre del 2021, in concomitanza con il ponte del Ringraziamento, festività celebre negli Stati Uniti, stando a quanto riporta l’Hollywood Reporter.

Attendiamo con impazienza l’uscita del film e siamo curiosi di vedere Lady Gaga alle prese con un personaggio così ricco di sfumature.

