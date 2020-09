Temptation Island, la fidanzata è disperata, lacrime amare: intervento provvidenziale di Alessia Marcuzzi, cos’è accaduto… anticipazioni

Ormai mancano meno di 24 ore alla terza e attesissima puntata di Temptation Island, in onda domani sera dopo ‘Striscia la Notizia’ su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E proprio in merito alla terza puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni, come quella di Speranza, che continua a vedere video fortissimi del compagno che si frequenta con altre ragazze nel villaggio, anche con atteggiamenti abbastanza equivoci! Oppure ancora Gennaro che chiede il falò di confronto immediato con Anna… Insomma, si prospetta una serata davvero molto interessante. Proprio la relazione tra Anna e Gennaro, sta tenendo tutti con il fiato sospeso, dopo vari battibecchi e falò mancati, pare che domani sera i due dovrebbero finalmente riuscire ad avere un finale diverso. Per quanto riguarda una delle fidanzate, invece, la permanenza all’interno del villaggio è sempre più difficile. E il suo rapporto col compagno si sta velocemente sgretolando sotto i suoi occhi increduli. Ad un certo punto pare inevitabile che per la donna arrivi un crollo emotivo.

Temptation Island, fidanzata disperata: intervento provvidenziale di Alessia Marcuzzi

Stiamo parlando ovviamente di Speranza, fidanzata con Alberto da oltre sedici anni. Un crollo emotivo che non solo non sembra così inaspettato, ma che anche qualcuno si aspettava di vedere prima. La donna infatti nel corso di queste tre settimane ha incessantemente continuato a vedere video del compagno in atteggiamenti intimi con una delle tentatrici, il che non è certamente passato inosservato, anche a casa. Ad un certo punto la donna è stata colta da una profonda crisi e da uno sconforto totale, che hanno richiesto l’intervento immediato della conduttrice Alessia Marcuzzi. La conduttrice è corsa in soccorso della donna che sembrava essere inconsolabile…

Speranza, non è riuscita a sopportare il peso delle immagini del compagno al fianco di un’altra donna, crollando emotivamente. La conduttrice prova a farla riflettere e la invita a mantenere la calma. Una chiacchierata molto profonda , che ha portato alla luce molte difficoltà che la ragazza ha. Fino ad oggi, mentre il compagno ha ammesso di aver avuto altre storie extra coniugali, la ragazza invece ammette timidamente di aver avuto solo un uomo nella propria vita, e questo è Alberto. Situazione decisamente non semplice che sicuramente nelle prossime settimane troverà un epilogo necessario per il benessere di entrambi.