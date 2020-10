Chiara Nasti, si riprende dopo un piccolo intervento, dolorante e col ghiaccio: “Stavolta ho pianto poco”, cos’è accaduto e come sta ora

Chiara Nasti è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate dei social network… Bellissima e verace, abbiamo avuto modo di conoscerla molto bene anche durante la sua avventura a ‘L’Isola dei Famosi’. La bella napoletana nel corso degli ultimi anni si è fatta molto conoscere dal popolo del web. E’ un personaggio decisamente molto simpatico e sopra le righe, che si fa conoscere soprattutto per la sua bellezza disarmante e la parlantina molto verace. E’ la sorella della bellissima Angela Nasti, conosciuta per la sua avventura a Uomini e Donne e per la sua amicizia profondissima con lo youtuber e influencer Iconize, Marco Ferrero. La napoletana è spesso in giro non solo per l’Italia, ma soprattutto per la sua splendida Napoli, dove porta a scoprire i luoghi più belli del golfo. Tra macchine di lusso e abiti da far girare la testa, l’influencer rappresenta certamente il sogno napoletano. Peccato che stamattina sia stata protagonista di un episodio non troppo piacevole…

Chiara Nasti, dolorante e col ghiaccio: “Stavolta ho pianto poco”

Chiunque abbia sofferto almeno una volta di mal di denti, sa e può ben immaginare di cosa stiamo parlando. Bene, la ragazza si è dovuta operare a causa di uno dei molari del giudizio. Un dolore atroce, che coinvolge tutta la parta facciale. C’è da dire che la ragazza ha prontamente deciso di farsi seguire da un team di esperti che ha optato per estrarre il dente con una piccola operazione. Una volta finita la ragazza è apparsa abbastanza dolorante e sotto l’effetto dell’anestetico e del ghiaccio sulla zona interessata.

Chiara Nasti, dolorante e col ghiaccio: “Stavolta ho pianto poco” (instagram)Oltre a complimentarsi e a ringraziare di cuore tutto lo staff che ha partecipato al piccolo intervento. Chiara si è mostrata sorridente, seppur dolorante e ha ammesso di aver pianto molto meno rispetto alla prima volta. Beh, probabilmente se pensassimo anche noi al mal di denti ci verrebbe da piangere, come all’influencer. Che però adesso non è molto dolorante e pare stare decisamente meglio. Sotto la foto con gli l’ha operata ammette di aver pianto, ma molto meno dell’ultima volta. Deve essere stato proprio un ‘gran dolore di denti’!! Seguitela sul suo account social instagram.