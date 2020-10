Quarto Grado, imprevisto in diretta: cosa è successo durante la puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre, della trasmissione di Rete Quattro.

Piccolo imprevisto durante la puntata di Quarto Grado, in onda questa sera, venerdì 2 ottobre, su Rete Quattro. Al termine di un servizio, un rumore di sottofondo ha disturbato la messa in onda e creato alcuni problemi molto evidenti. Problemi che sono andata avanti per circa quindici minuti, disturbando la diretta. A tal punto che il conduttore, Gianluigi Nuzzi, non ha potuto fare a meno di intervenire e si è scusato con i telespettatori, spiegando nel dettaglio cosa è accaduto. Ecco cosa è successo durante la diretta di questa sera del programma Mediaset dedicata alla cronaca.

Quarto Grado, imprevisto in diretta: è successo durante la puntata di venerdì 2 ottobre

“Abbiamo dei problemi tecnici con l’audio. Stiamo facendo il possibile per risolvere l’inconveniente”. È quanto si legge in un tweet postato questa sera dai canali social di Quarto Grado, la trasmissione di Rete Quattro dedicata ai casi di cronaca e attualità. E, in effetti, durante la diretta di questa sera ci sono stati alcuni problemi con l’audio, ‘rovinato’ da un ronzio di sottofondo. Problemi che il conduttore Gianluigi Nuzzi non ha potuto ignorare e, proprio in diretta, si è scusato con i telespettatori, spiegando cosa stesse accadendo: “Stiamo lavorando, ci sono operai che stanno cercando di sistemare.” Il conduttore spiega come i tecnici si siano impegnati per risolvere il guasto nel minor tempo possibile. E, in effetti, tutto si è risolto dopo pochi minuti, verso le 21 e 45.

Un piccolo imprevisto, quindi, ma che non ha compromesso l’andamento della puntata di questa sera della trasmissione condotta da Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Puntata dedicata, inevitabilmente, per gran parte al caso di cronaca nera più discusso degli ultimi giorni, l’omicidio dei due fidanzati di Lecce, Daniele De Santis e Eleonora Manta, barbaramente uccidi nella loro abitazione dall’ex coinquilino Antonio De Marco, di 21 anni.