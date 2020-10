Nel corso della diretta del GF Vip, Alfonso Signorini si è mostrato con la voce rotta e gli occhi pieni di lacrime: cos’è successo.

È stata una puntata super emozionante quella del Grande Fratello Vip che è andata in onda Venerdì 2 Ottobre. È proprio nel corso di questa diretta del famoso reality di Canale 5 che, come al solito, abbiamo assistito a dei veri e propri colpi di scena. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto alla squalifica di Denis Dosio in seguito ad una bestemmia o al ‘litigio’ in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, ma anche ad un momento emozionante di cui Alfonso Signorini è stato il protagonista indiscusso. Di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, cos’è accaduto? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che proprio nel bel mezzo della diretta del GF Vip ed, in particolare, durante la magnifica sorpresa ad Andrea Zelletta, Alfonso Signorini si è mostrato con la voce rotta dal pianto e con gli occhi lucidi. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Alfonso Signorini con la voce rotta al GF Vip: cos’è successo

Proprio nel momento dedicato ad Andrea Zelletta e a sua madre nel corso della sesta diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non è affatto riuscito a trattenere e con la voce rotta ha letteralmente emozionato tutti. In particolare, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di non aver mai detto alla sua mamma il suo amore per lei. È proprio in questo preciso momento che, così come raccontato anche a ‘Verissimo’ diversi mesi fa, il padrone di casa ha preso parola. E, visibilmente emozionato, con la voce rotta ed occhi pieni di lacrime, ha raccontato di aver vissuto la stessa situazione con suo padre. E di essere, per questo motivo, pieno di rimorsi.

‘Faccio fatica un po’ a parlarti’, ha iniziato a dire il padrone di casa nel corso della sesta diretta del Grande Fratello Vip ad Andrea Zelletta. ‘Io ho avuto la stessa tua difficoltà con tua mamma con il mio papà. Quindi, so cosa vuole dire. Io al mio papà non ho mai avuto il coraggio di dirgli che gli volevo bene. E adesso sono pieno di rimorsi’, ha detto Alfonso Signorini con la voce rotta.

