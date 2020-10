Elettra Lamborghini, sapete il prezzo delle fedi nuziali? La cifra da capogiro

Elettra Lamborghini, conoscete il prezzo delle fedi nuziali divise con Afrojack nel giorno del matrimonio? La cifra da capogiro.

È trascorsa poco meno di una settimana da quando Elettra Lamborghini ed Afrojack sono convolati a nozze, eppure, ancora adesso, non si fa altro che parlare di loro. Non soltanto, infatti, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il viaggio di nozze, ma adesso vi parleremo, invece, delle fedi nuziali. A mostrarle pubblicamente è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, ha voluto mostrare in anteprima alcune immagini del grande giorno. In questi diversi scatti, infatti, abbiamo visto proprio di tutto: dal taglio della torta fino ad un momento ‘intimo’ tra la sposa e le damigelle ed, infine, agli anelli che marito e moglie si sono scambiati sull’altare. Ecco, la domanda sorge spontanea: ma a quanto ammonta il prezzo delle fedi nuziali scambiate tra Elettra Lamborghini ed Afrojack? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se vi anticipiamo che il loro costo è davvero da capogiro. Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, a quanto ammonta il prezzo delle fedi nuziali? Il costo da urlo

Preparare un matrimonio, si sa, non è affatto facile. A partire, quindi, dalla scelta della location, della disposizione dei tavoli, fino alla scelta degli abiti ed, ovviamente, anche delle fedi nuziali, organizzare le proprie nozze non è affatto cosa da niente. È il caso, ad esempio, di Elettra Lamborghini. Che, poco meno di una settimana fa, si è finalmente sposata con Afrojack. Ed ha organizzato un matrimonio davvero da urlo. Dalla scelta dei tre abiti fino all’anello, le loro nozze sono state da capogiro. La domanda, però, che adesso vi facciamo è: a quanto ammonta il prezzo delle fedi nuziali scambiate tra Elettra Lamborghini ed Afrojack? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che il loro prezzo è davvero da urlo.

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale, sembrerebbe che il prezzo delle fedi nuziali scambiate tra Elettra Lamborghini ed Afrojack si aggirerebbe intorno ai 1100 euro cadauna. Insomma, un costo davvero da urlo. Ma che, diciamoci la verità, ne è valsa davvero la pena.