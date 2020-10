Avete riconosciuto questa ragazza? Qui era giovanissima, oggi è una delle regine della tv, ecco di chi stiamo parlando, non tutti lo capiranno al primo sguardo.

Spesso i vip pubblicano sui loro profili social immagini di quando erano giovani, e non sempre è facile riconoscerli, visto che nel tempo molti di loro sono cambiati nei lineamenti e nelle espressioni. E’ sempre piacevole, dunque, guardare le foto e provare a capire di chi si tratta. La ragazza in questa foto, ad esempio, non è facilissima da riconoscere, ma con uno sguardo un po’ più approfondito e attento ci potreste riuscire. Qui era davvero giovanissima, praticamente un’adolescente, ma poi nel tempo ha fatto tanta strada, soprattutto dal punto di vista professionale, fino a diventare un’amatissima conduttrice e ad oggi una delle regine della televisione italiana. Avete capito di chi stiamo parlando? La sua espressione oggi è diversa, ma i lineamenti in fondo non sono molto cambiati. Continuate a leggere e scoprirete di chi si tratta!

Allora, avete riconosciuto la ragazza nella foto? Senza dubbio il tempo l’ha un po’ cambiata, soprattutto nell’espressione, che con il passare degli anni è diventata molto più sicura e consapevole. Oggi è una regina della tv e conduce diversi programmi di grande successo sulle reti Mediaset, oltre ad essere produttrice di altre trasmissioni. Insomma, è una vera e propria leader e il pubblico l’ha ribattezzata ‘Queen Mary’. A questo punto, con tutti questi indizi, non è più possibile sbagliarsi. Stiamo parlando di Maria De Filippi! In questa foto, pubblicata dalla sua fanpage ‘defilippimaria_real’, la conduttrice era un’adolescente piena di sogni e talento, che studiava al liceo classico ‘Ugo Foscolo’ di Pavia. Dopo il diploma, poi, la laurea in Giurisprudenza, con tanto di specializzazione in Scienza della Finanza, e poi la carriera televisiva, che la vede ad oggi al timone di ‘Uomini e Donne’, ‘C’è Posta per Te’ e ‘Amici’, oltre che produttrice di Temptation Island e giudice di Tu Si Que Vales, insieme a Teo Mammuccari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Oggi Maria De Filippi è un personaggio amatissimo dal pubblico ed è anche da 25 anni la moglie di Maurizio Costanzo, altra colonna della tv italiana. Insomma, il suo nome è una vera e propria garanzia! E a voi piace la nostra ‘Queen Mary’?