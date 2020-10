Patrizia De Blanck al GF Vip, clamoroso fuori onda: lo svela di nascosto, ma la frase shock non sfugge ai telespettatori; ecco cosa è successo.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato solo da poche settimana, ma i colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. E, tra le protagonista assolute di questa edizione, c’è senza dubbio Patrizia De Blanck. Schietta e senza peli sulla lingua, la contessa è un vero e proprio vulcano ed è senza dubbio la concorrente che tiene viva la casa più di tutti. Ma, nel corso dell’ultima puntata serale del reality, di venerdì 2 ottobre, i fan hanno notato qualcosa di ‘strano’. A collegamento chiuso, quando pensava di non essere ascoltata, Patrizia ha confessato qualcosa ad Adua Del Vesco che non poteva passare inosservata. Una frase che non è sfuggita al pubblico di Canale 5. Scopriamo di cosa si tratta.

Patrizia De Blanck, clamoroso fuori onda: “Dai fai la scena!”, la frase shock ad Adua

Ammettiamolo, Patrizia De Blanck è la vera anima di questo Grande Fratello Vip 5: la contessa è il concorrente perfetto per il reality di Canale 5 e il pubblico è già innamorato pazzo di lei. Anche nella Casa, i ‘vipponi’ hanno legato con Patrizia, anche se non sono mancate delle liti, anche molto accese. Come quella con Adua Del Vesco, nota attrice italiana, anche lei nella casa del GF Vip. Ebbene, durante la scorsa puntata serale, in onda venerdì sera, le due si sono scontrate nuovamente. Patrizia è andata a ruota libera contro la coinquilina, invitandola a smettere di ‘frignare’: “Brutta vittima della valle e smettila, stai zitta e smetti di fare l’ingenua!”. Sono queste alcune delle parole che la De Blanck ha indirizzato ad Adua, che, quasi in lacrime e visibilmente dispiaciuta, ha ritenuto eccessivo l’accanimento di Patrizia. Ma è stata proprio quest’ultima a tranquillizzare la sua ‘rivale’, non appena Alfonso Sigorini ha chiuso il collegamento. Probabilmente la contessa pensava di non essere ascoltata quando ha dichiarato: “Non essere triste, dai, fai la scena!”. Una frase che non è passata inosservata al pubblico, che ha commentato le parole di Patrizia anche sui social.

Insomma, Patrizia conosce bene il mondo della tv e dei reality e, di tanto in tanto, oltre che concorrente, si improvvisa autrice della trasmissione! I fan sono pazzi di lei, e voi, state seguendo il percorso della De Blanck nella Casa più spiata della tv?