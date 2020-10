Bomber della Serie A diventerà papà: svelato il sesso del bebè

Un bomber della Serie A diventerà preso papà: nelle ultime ore svelato anche il sesso del bebè, ecco di cosa si tratta

Un bomber della Serie A diventerà presto papà. La lieta notizia è stata annunciata proprio in campo: il calciatore in questione, dopo un gol con la casacca della sua squadra, ha esultato portando il pallone sotto la maglietta ed emulando dunque il pancione. Una notizia che ha fatto felice tutto l’ambiente ed ha fatto rallegrare anche i tifosi. Adesso pare sia stato svelato anche il sesso del bebè.

Bomber della Serie A diventerà papà: il sesso del bebè

Andrea Belotti, bomber e capitano del Torino, squadra che milita in Serie A, presto diventerà papà. Il calciatore, di recente, ha segnato con la maglia del suo club ed ha esultato portando il pallone sotto la maglia. L’esultanza dell’attaccante ha fatto gioire tutti i suoi tifosi. Per il Gallo, com’è soprannominato il centravanti della nazionale italiana, oltre che del Torino, si tratta del primo figlio. Il calciatore ha spostato nel 2017 Giorgia Duro a Palermo, città nella quale ha giocato dal 2013 al 2015. Dopo tre anni di matrimonio, finalmente è arrivata la lieta notizia: la coppia aspetta un bambino e nelle ultime ore è stato svelato anche il sesso del bebè. Secondo Giornalettismo, infatti, Andrea e Giorgia aspetterebbero una femminuccia. La conferma da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata.

Il bomber della Serie A ha conosciuto la sua attuale moglie in Sicilia, dove il calciatore giocava vestendo la maglia del Palermo. La Duro, invece, lavorava in alcuni emittenti televisive locali e si occupava proprio di calcio. Prima di approcciare con il mondo dello spettacolo, però, la Duro ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo anche la fascia di Miss Palermo e arrivando alle prefinali di Miss Italia, storico concorso di bellezza. Nel 2015, Belotti è passato dal Palermo al Torino e Giorgia Duro ha lasciato i suoi sogni e la sua carriera per seguire il fidanzato. I due vivono ormai da cinque anni nel capoluogo piemontese. Belotti è diventato una vera e propria bandiera della squadra granata e presto coronerà anche il sogno di diventare papà. Sarà proprio Torino a dare i natali alla bambina, di cui ancora non sappiamo il nome. La coppia, che non ama le luci dei riflettori e si tiene sempre lontana dai rotocalchi di gossip, quasi sicuramente annunceranno sui social tutte le notizie riguardanti la bambina che è in arrivo.