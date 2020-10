Uomini e Donne, Sapete tutto su Roberta di Padua? Il suo ex compagno è il fratello di un ex tronista: vi sveliamo anche cosa fa nella vita la famosissima Dama del Trono Over!

Nella sfilata di oggi, martedì 6 ottobre, ha fatto girare la testa a tutti: Roberta di Padua è la Dama del Trono Over che con le sue movenze ed il suo fisico da urlo ha fatto il pieno di 10! Ha deciso di indossare un body con una culotte di seta ed una camicia bianca maschile: tutti gli uomini presenti in studio sono rimasti incantati quando la Dama è entrata ed ha iniziato a sfilare sulla passerella. Roberta si è sempre messa in mostra per la sua bellezza e la sua sincerità: è entrata a far parte del dating show nel 2019 ed ha subito mostrato una sua indipendenza condita con una dose di dolcezza e fragilità. La Di Padua ha frequentato diversi Cavalieri come Gianluca Scuotto, Sebastiano Mignosa, Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri: ad oggi è single ed è sempre in cerca del vero amore. Ma siete curiosi di conoscere qualche curiosità sulla sua vita privata, sul suo lavoro? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne, Roberta Di Padua: cosa fa nella vita e chi è il suo ex compagno

Roberta Di Padua è nata a Cassino il 13 luglio 1982 ed attualmente vive a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Cosa fa nella vita oltre ad essere un famoso personaggio televisivo? Svolge la professione di assistente e segretaria! Roberta nel giorno del suo 38esimo compleanno ha aggiornato i suoi canali social per condividere la sua felicità con tutti i suoi follower: “38 e sentirli tutti, giorno dopo giorno, anno dopo anno, vissuti intensamente. Ho costruito tanto, ho studiato, mi sono laureata, ho un lavoro e sono mamma di un bimbo meraviglioso Alex. Ma c’è ancora tanto da fare.. mai fermarsi!“. La Di Padua nel 2013 è diventata mamma di Alex: il piccolo è nato dall’amore tra Roberta e Giuseppe D’Aguanno, il fratello dell’ex tronista Federico. Ricorderanno tutti Federico: durante il trono, la redazione di Uomini e Donne scoprì di una relazione segreta tra il tronista e Valentina al di fuori del programma. Fu costretto così a lasciare il programma.

Roberta e Giuseppe sembrano aver mantenuto un ottimo rapporto nonostante la separazione: un post su Instagram nel giorno del compleanno del piccolo Alex lo conferma. Ad oggi la Dama del Trono Over cerca il vero amore: riuscirà a trovare l’uomo giusto per lei?