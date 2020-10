Uomini e Donne, corteggiatore contro Maria De Filippi: accuse forti

Un corteggiatore di Uomini e Donne si scaglia contro Maria De Filippi: ecco le sue parole ai microfoni di Sologossip

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dagli anni duemila ed è uno dei pilastri della rete del Biscione. La De Filippi ha da anni monopolizzato gli ascolti del pomeriggio e il programma sembra davvero non avere rivali. La concorrenza della Rai è vana: la curva degli ascolti di Canale 5 resta sempre alta in quella fascia oraria. La De Filippi è considerata una delle regine della televisione italiana. C’è qualcuno, però, che sembra non aver apprezzato il suo comportamento all’interno del programma. Di seguito le parole di un corteggiatore del programma rilasciate in un’intervista ai nostri microfoni.

La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Facundo Salvador, corteggiatore cacciato via dalla tronista Sophie in una recente puntata di Uomini e Donne. Il ragazzo è stato mandato via perchè secondo la tronista era interessato al contesto e poco a lei. Facundo ha cercato di far cambiare idea alla tronista, ma la De Filippi, dopo aver invitato ripetutamente ad abbandonare lo studio, ad un certo punto ha sbottato: “Te ne devi andà“. Facundo, ai nostri microfoni, ha dichiarato: “All’inizio non volevo scrivere nulla perché era una situazione delicata e sono rimasto un po’ amareggiato per quello che è accaduto durante la puntata. Ho ricevuto migliaia di mail e messaggi su Instagram, a cui sto rispondendo a poco a poco e per questo ringrazio tutti. Molti mi dicono che Maria non si è comportata correttamente con me. Non ho niente contro di lei, ma forse avrebbe potuto capire un po’ di più la situazione e intervenire nel confronto che si è verificato nell’ultima puntata”. Il corteggiatore dichiara che il suo intento era quello di portare un messaggio di pace e comprensione dopo un periodo così brutto.

Facundo, poi, parla anche delle troniste: “Entrambe sono belle ragazze, ma ho notato subito Sophie, perché mi trasmetteva una energia particolare e mi aveva colpito la sua personalità”. Su Jessica, invece, dice: “Vorrei dire a Jessica che sono contento per la sua scelta. Davide mi sembra un bravo ragazzo e magari l’aiuterà a capire che alcuni suoi atteggiamenti sono sbagliati”. Facundo poi torna su Sophie, aggiungendo: “Chiedo scusa a Sophie perché aveva ragione, non me ne deve fregare nulla delle altre cose, la mia priorità nel programma doveva essere quella di uscire con lei” – ma poi affonda il colpo – “Anche io, però, avevo ragione: lei è un po’ finta e gioca, perchè nel momento in cui le hanno detto che c’erano altri ragazzi, ha fatto di tutto per eliminare i suoi corteggiatori. Non è possibile che ha cambiato pensiero anche su Giuseppe”. Il corteggiatore di Uomini e Donne poi conclude, dicendo: “Non cambierei nulla di quello che ho fatto. Sono una persona che non si arrende mai e traggo da tutte le esperienze insegnamenti per migliorarmi”.