Elena è scomparsa nel nulla: “Vado a fare una passeggiata”, ma non è più tornata: cosa è accaduto a San Donà di Piave (Venezia).

Una vicenda avvolta nel mistero, quella che riguarda Elena Gulino, la 55 enne scomparsa martedì 6 ottobre a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Le tracce della donna si sono perse a metà mattina, verso le 11, quando, prima di uscire di casa, ha riferito alla sorella, con cui vive, che sarebbe andata a fare una passeggiata. Da quel momento, di lei non si sa più nulla.

Elena Gulino è scomparsa nel nulla: “Vado a fare una passeggiata” è la frase che ha riferito alla sorella

Erano le 11 del mattino di martedì 6 ottobre quando, improvvisamente, Elena Gulino è sparita nel nulla. La donna, di 55 anni, vive a San Donà di Piave ( Venezia) insieme alla sorella. Ed è proprio con quest’ultima che ha parlato, prima di lasciare la casa in cui convivono: “Vado a fare una passeggiata”, avrebbe riferito. Da quella passeggiata, però, Elena non è più rientrata. Immediatamente è partita la denuncia e, in seguito, le ricerche: carabinieri, vigili del fuoco e militari, con aerei ed elicotteri, con l’ausilio anche dei sommozzatori, stanno setacciando tutta la zona, con la speranza di trovare tracce della donna, scomparsa dalla mattinata di martedì. Che, al momento della scomparsa, indossava un paio di leggins di colore nero e un giubbotto dello stesso colore. Aveva con sè, inoltre, un marsupio rosso.

Secondo quanto riporta la famiglia, non emergono motivi per i quali Elena avrebbe potuto lasciare la propria casa di spontanea volontà. La 55 enne, però, stava attraversando un periodo di depressione.