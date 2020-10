Alle prime luci dell’alba di questa mattina, Venerdì 9 Ottobre, si è verificata una scossa di terremoto al Nord Italia: è panico.

A distanza di pochissime ore dal terremoto avvertito al Sud Italia, se n’è verificato un altro che, però, ha colpito il Nord Italia. La differenza tra le due scosse, c’è da ammetterlo, è decisamente notevole. Quella verificatasi nella giornata di ieri, Giovedì 8 Ottobre, è stata fortissima. E, come raccontato, seppure l’epicentro sia stato individuato in Albania, è stata anche avvertita anche al Sud della nostro penisola. Questa, invece, che si è verificata alle prime luci dell’alba di quest’oggi, Venerdì 9 Ottobre, è stata molto più leggera. Ma, com’è giusto che sia, ha seminato panico e terrore tra la popolazione. Stando a quanto si apprende dai dati diramati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sembrerebbe che la scossa di terremoto abbia avuto una magnitudo di 2.4 sulla scala Richter. E che, fortunatamente, non abbia provocato forti e grossi danni a cose o persone. Anche se, da come si può chiaramente immaginare, il panico si è facilmente ed immediatamente seminato tra la popolazione. Ecco, ma cosa sappiamo più? Ecco tutti i dettagli.

Terremoto al Nord Italia, panico tra la popolazione: dove l’epicentro

Il Nord Italia torna nuovamente a tremare a causa di una scossa di terremoto. Soltanto pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato del movimento ondulatorio che ha colpito la regione Reggio Emilia. Adesso, invece, ci occuperemo di un’altra che, seppure drasticamente più lieve, ha colpito sempre il Nord della nostra penisola, ma questa volta la regione Lombardia. Stando a quanto si apprende da questi ultimi dati diramata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sembrerebbe che gli abitanti di Val Brembana, in provincia di Bergamo, alle 5:54 di questa mattina, Venerdì 9 Ottobre, siano stati svegliati da una lieve scossa di terremoto. A quanto pare, infatti, la magnitudo sarebbe stata registrata intorno ai 2.4 gradi della scala Richter. Una scossa di lieve entità, da come si può chiaramente comprendere. Ma che ugualmente si è avvertita nei paesi vicino a Sorisole. Ed, ovviamente, è stata avvertita anche da tutta la popolazione.

Una lieve scossa di terremoto quella che ha colpito questa mattina, Venerdì 9 Ottobre, il Nord Italia ed, in particolare, Val Brembana in provincia di Bergamo. Ma che, come dicevamo precedentemente, ha seminato il panico tra la popolazione.

