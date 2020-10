Un vero e proprio attacco quello a Giulia Carnevale, la figlia della celebre Paola Perego: “Sei solo una bambina viziata” e lei risponde per le rime, ecco i dettagli.

Ha la stessa bellezza e la stessa classe della mamma, Paola Perego: Giulia Carnevale è una ragazza stupenda, primogenita della famosa showgirl. Si è sempre dimostrata una giovane molto matura, riservata e piena di grazia, oltre che essere una mamma dolcissima per il suo piccolo Pietro, nato nel 2018. Laureata in Economia, Giulia Carnevale è molto legata alla sua famiglia e il suo profilo Instagram, seguito da quasi ventimila persone, ne è la prova: gli scatti che è pubblica sono quasi sempre in compagnia del compagno, del piccolo Pietro o di altri familiari. Se di recente la madre, Paola Perego, aveva parlato della preoccupazione per l’altro figlio, Riccardo, adesso proprio sui social la figlia è stata vittima di un attacco tramite dei messaggi nei direct ed è stata lei stessa a pubblicare una storia in cui ha risposto per le rime: “Bambina viziata”, ecco i dettagli.

Giulia Carnevale, la figlia di Paola Perego: attacco sui social

La dolce Giulia Carnevale, figlia di Paola Prerego, da sempre una giovane donna molto riservata e discreta, ha voluto rispondere per le rime, con giusta causa, ad un attacco subito sui social. La bellissima ragazza ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui mostrava gli insulti ricevuti tramite un messaggio in direct: “Sei solo una bambina viziata” diceva. Giulia Carnevale ha risposto in modo incredibile, mostrando tutta la sua maturità e la sua classe, allegando un testo alla storia. Le sue parole sono mirate a far comprendere che il fatto di avere dei genitori famosi non autorizza le altre persone a giudicare la sua vita o quella degli altri e sapere cosa accade realmente nel quotidiano. “Imparate l’educazione”, ha scritto la figlia di Paola Perego, dichiarando che nonostante la accusino di essere cresciuta in una “bolla di vetro”, a lei è stata insegnata. Anche la splendida moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che si è ritrovata spesso vittima di attacchi mediatici, ha condiviso tra le sue storie il post della giovane, congratulandosi per la risposta.

Cosa ne pensate di questo attacco alla dolce Giulia Carnevale?