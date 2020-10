Tale e Quale Show, è accaduto in diretta: inconveniente per Gabriele Cirilli

Il grande artista Gabriele Cirilli è stato protagonista di un piccolo incidente, un inconveniente durante la puntata di Tale e Quale Show: ecco cos’è successo.

Talentuoso e simpaticissimo, il grande artista Gabriele Cirilli riesce sempre a regalare momenti di grande divertimento e emozione a Tale e Quale Show, quando impersona alla perfezione il personaggio assegnatogli. Abbiamo avuto modo di conoscere la sua immensa simpatia in programmi amatissimi e seguitissimi dal pubblico, come Zelig ma anche sul palco del Festival di Sanremo, con il suo monologo spassoso sugli aerei. Gabriele Cirilli è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Tale e Quale Show e, durante la settimana di preparazione, ama sfidare i fan ad indovinare quale sarà il personaggio che andrà ad interpretare scatenando la curiosità e una gara tra i follower del suo profilo Instagram. Proprio durante la puntata andata in onda ieri di Tale e Quale Show, il grande arista Gabriele Cirilli è stato protagonista di un piccolo incidente, un inconveniente in diretta. Ecco i dettagli.

Gabriele Cirilli, la botta in diretta a Tale e Quale Show

Con il suo carattere spumeggiante e sempre allegro, l’autoironia e la capacità di calarsi alla perfezione nei panni del personaggio da interpretare, Gabriele Cirilli si dimostra sempre un talento incredibile e il pubblico lo ama follemente. Proprio durante la diretta di ieri di Tale e Quale Show, il celebre comico è stato protagonista di un inconveniente: dopo la sua esibizione, nel tornare a sedere, ha battuto il ginocchio contro la seduta. Una botta abbastanza pesante che si è sentita chiaramente in studio, tanto che Carlo Conti, il conduttore del programma, lo ha preso in giro bonariamente invitandolo a fare attenzione. Con l’incredibile allegria che lo contraddistingue, il magnifico Gabriele Cirilli ha approfittato della maschera che aveva indosso, Angela dei famosi Ricchi e Poveri, per rispondere con ironia al conduttore: “Sempre più in alto si va” ha detto, scatenando una pioggia di risate.

Come sempre, Gabriele Cirilli si conferma un grande showman!