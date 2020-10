Ha interpretato il ruolo di Lucia Brancato nelle tre stagioni di Ris Roma, vi ricordate? Ecco dove abbiamo visto l’attrice dopo.

Tra tutte le fiction televisive che Mediaset ha mandato in onda in questi anni, Ris Roma è una di quelle che, per la durate delle sue tre stagioni, ha suscitato un interesse più unico che raro. Ambientato esclusivamente nella capitale della nostra penisola, la fiction si è concentrata sulle vicende del gruppo dei Ris durante lo svolgimento di nuove indagini scientifiche alla ricerca dei colpevoli di diversi omicidi accaduti in città e dintorni. A capo di questo gruppo, come ricorderete senza alcun dubbio, vi era Lucia Brancato, abilissimo e giovanissimo capitano che, con la sua astuzia e professionalità, è stata al timone di indagini davvero difficili da risolvere. Ecco, ma cosa sappiamo di lei? Ed, in particolare, dopo questa incredibile serie televisiva, dove altro abbiamo visto Lucia Brancato di Ris Roma? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, nella vita ‘reale’, lei si chiama Euridice Axen. E nella sua carriera decanta di numerosi successi. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Lei è stata Lucia Brancato di Ris Roma? Ecco dove altro l’abbiamo vista

Dapprima alla ricerca di Lily, l’angelo della morte che colpiva i pazienti del Policlinico di Roma, ed, in seguito, della Banda del Lupo, Lucia Brancato è stata l’abilissimo capitano che, nelle tre stagioni di Ris Roma, ha portato a termine queste importanti indagini scientifiche. Perspicace e, soprattutto, con la soluzione sempre pronta, la protagonista indiscussa di questa serie televisiva di Mediaset di alcuni anni ha è stata la vera e propria chiave del successo di questa fiction. Ecco, ma dopo questa, dove altro l’abbiamo vista? Come dicevamo precedentemente, Euridice Axen, questo è il suo vero nome, è una famosissima e, soprattutto, un’apprezzatissima attrice. Non soltanto, infatti, è stata la colonna portante di numerosi spettacolo teatrali, ma anche di diverse fiction televisive. Subito dopo Ris Roma, ad esempio, abbiamo apprezzato la sua Lucia Brancato in ‘Le Tre Rose di Eva’ nel ruolo di Veronica Torre. Ma non solo. L’abbiamo anche vista ne ‘L’Ispettore Coliandro’ e come guest star in ‘The Young Pope’. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Ancora prima di prendere parte a Ris Roma, Euridice ha preso parte a ‘Centovetrine’, ‘Vivere’ e ‘Carabinieri’. Senza dimenticare, infine, la sua partecipazione al videoclip di Renato Zero.

E voi ve la ricordate nei panni di Lucia Brancato in Ris Roma? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, diciamoci la verità, è praticamente impossibile non ricordarsi la sua immensa bravura in questa fiction televisiva.

