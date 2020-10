“Mi è stato diagnosticato un tumore al cervello”: l’annuncio straziante del cantante è arrivato sui social.

“Non c’è un modo semplice per dire questo, ma purtroppo mi è stato diagnosticato un tumore al cervello e sono già sottoposto a un trattamento”. È con queste parole che Tom Parker annuncia la sua malattia, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. L’ex cantante dei The Wanted spiega che è stato questo il motivo della lunga assenza sui social, sia da parte sua che della moglie Kelsey Hardwick. Un post toccante, in cui il cantante dichiara che farà di tutto per affrontare questa dura battaglia.

Un annuncio drammatico, quello di Tom Parker apparso qualche ora fa sul suo profilo social di Instagram. Profilo in cui il cantante era stato poco attivo nelle ultime settimane. Il motivo lo ha spiegato proprio lui, nell’ultimo post pubblicato: l’ex cantante del The Wanted ha un tumore al cervello. In un’intervista rilasciata ad OK!Magazine, la moglie Kelsey Hardwick ha spiegato alcuni dettagli sulla scoperta della malattia. In un primo momento, il cantante era stato colpito da febbre ed epilessia, ma la coppia ha ignorato i sintomi pensando fossero passeggeri. Solo dopo ripetuti attacchi epilettici, Tom e la sua compagna hanno deciso di rivolgersi ad un medico. E la diagnosi è stata fin da subito terribile: si tratta di un gliobastoma, un tumore per la maggior parte dei casi non operabile. Nel caso del cantante, la malattia è purtroppo allo stadio più avanzato e non curabile.

Una notizia terribile per la coppia, che è in attesa del secondo bebè: Kelsey è incinta di . Ma, come sottolineato anche nel post su Instagram, Tom e la sua compagna faranno di tutto per cercare una cura e provare a sconfiggere la malattia. “Non vogliamo la vostra tristezza, vogliamo amore e positività”, è l’invito del cantante.