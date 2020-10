Famoso atleta diventa papà per la seconda volta: la moglie è incinta

Famoso atleta diventerà papà per la seconda volta, la moglie è incinta: “Nascerà a Marzo e siamo molto felici”

Famosa atleta plurimedagliato diventerà papà per la seconda volta nella sua vita. La moglie è incinta e il secondogenito nascerà a marzo. L’annuncio è arrivato sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, al quale la coppia ha rilasciato un’intervista. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando.

Famoso atleta diventa papà: la moglie è incinta

Aldo Montano, famoso atleta e campione di scherma, diventerà papà per la seconda moglie. La moglie, Olga Plakhina, anche lei atleta, è nuovamente incinta. L’annuncio è arrivato sul settimanale Chi, al quale la coppia ha rilasciato un’intervista: “Nascerà a marzo e siamo molto felici“. La coppia si è sposata nel 2016 e l’anno dopo hanno avuto la loro primogenita Olimpia, così chiamata in onore delle imprese sportive del papà. La nascita della prima bambina non fu assolutamente una passeggiata, come raccontato da Montano: “Ho assistito al parto. È stata una mezza tragedia, poi finita bene. Ci sono state un po’ di complicazioni durante il parto. È finito tutto bene, per cui va bene così. Olimpia è l’essenza della vita, è un sogno che avevo e l’ho realizzato con la donna della mia vita”.

La carriera di Aldo Montano

Aldo Montano è uno dei più forti schermitori italiani. Ha vinto la medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale alle Olimpiadi di Atene 2004 e nella stessa Olimpiade ha vinto anche l’argento nel torneo a squadre con Giampiero Pastore e Luigi Tarantino. Ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 ottiene la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre assieme a Luigi Tarantino, Giampiero Pastore e Diego Occhiuzzi. Stesso risultato ottenuto anche alle Olimpiadi di Londra. Ai Campionati del Mondo di Mosca 2015, invece, ha vinto la medaglia d’Oro a squadre.

Ha vinto poi un’argento a squadre agli Europei in Georgia e un altro argento Ai Mondiali del 2018 a Wuxi. Montano, al settimanali Chi, dichiara di essere pronto per le prossime Olimpiadi: “Il Covid non mi fermerà”.

Oltre ad essere uno dei più importanti schermitori italiani, Montano ha avuto anche la fama del Casanova e ai suoi piedi sono cascate tantissime belle donne. In passato, infatti, ha avuto una relazione con Manuela Arcuri e con Antonella Mosetti, ma solo accanto ad Olga Plakhina ha trovato la felicità. Il prossimo marzo diventerà papà per la seconda volta, dopo la nascita di Olimpia, e poi volerà a Tokyo per le Olimpiadi.