In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista è soltanto una bambina, ma voi siete riusciti a riconoscerla?

Si è facilmente ed immediatamente apprezzare da tutto il pubblico italiano durante il suo percorso a Uomini e Donne, la giovanissima ex tronista. Seppure completamente estranea al mondo della televisione, la bellissima napoletana, in un vero e proprio batter baleno, è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Certo, il suo trono, nonostante un lieto fine iniziale, non è proseguito nei migliori dei modi. Eppure, una volta uscita dal programma, l’ex tronista ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda. ‘Continuato’, avete letto proprio bene. Perché, ancora prima che prendesse parte al programma, la giovanissima napoletana era già conosciuta e, soprattutto, super apprezzata soprattutto sul suo canale social Instagram. Con un profilo che conta più di 815 mila followers, la giovanissima napoletana non perde occasione di interagire con i suoi fan. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Attraverso un’Instagram Stories, infatti, l’ex tronista ha condiviso una foto di quando era soltanto una bambina. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Ex tronista da bambina, l’avete riconosciuta? È proprio lei

Sul suo canale social ufficiale, l’ex tronista di Uomini e Donne decanta di un successo davvero formidabile. Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici da sola o in compagnia di sua sorella, la giovanissima campana non perde mai occasione di poter interagire con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’IG Stories, ha mostrato un’immagine di sé davvero inedita. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, l’ex tronista ha condiviso una foto di quando era soltanto una bambina. Siete riusciti a riconoscerla? Fate attenzione e guardate ogni minimo particolare. Labbra carnose, occhi incredibili e bellezza che, seppure da piccola, toglie il fiato: l’avete riconosciuta? È proprio lei.

È proprio lei l’ex tronista in questo scatto da bambina: Angela Nasti. Insomma, è proprio il caso di dirlo: possono anche essere passati gli anni, ma la bellissima Angela è sempre splendida. Siete d’accordo, no?