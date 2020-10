L’amatissima attrice de ‘Due uomini e Mezzo’ è morta all’età di 77 anni: l’annuncio di questo tragico lutto è appena arrivato.

Una notizia davvero sconvolgente e che, senza alcun dubbio, ha pietrificato tutti gli amanti della famosa sitcom americana. La famosissima attrice che ha recitato in ‘Due Uomini e Mezzo’ è, purtroppo, morta all’età di 77 anni. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto diversi giorni fa, in particolare il 12 Ottobre. E che sia avvenuto in seguito ad alcune complicazioni sorte dopo un arresto cardiaco. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che l’apprezzatissima attrice, che, tra l’altro, nel suo curriculum non conta soltanto la partecipazione alla famosa sitcom, ma anche a tantissime altre, era ricoverata da diverso tempo in una struttura per degenze a lungo termine proprio in seguito all’arresto cardiaco. E che, purtroppo, un paio di giorni fa sia morta proprio lì. Una notizia, bisogna ammetterlo, davvero spiacevole. E che, da come si può chiaramente comprendere, ha spiazzato davvero tutti. Soprattutto gli appassionati della sitcom. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

L’attrice de ‘Due Uomini e Mezzo’ è morta a 77 anni: di chi si tratta

La famosissima attrice che ha recitato in ‘Due Uomini e Mezzo’, e non solo, è morta all’età di 77 anni. Stando a quanto si apprende dal web, come dicevamo anche precedentemente, la donna era ricoverata da diverso tempo, in seguito ad un arresto cardiaco, in una struttura di degenza a lungo termine. E, con il sorgere di alcune complicazioni, purtroppo è morta il 12 Ottobre. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Se vi diciamo il nome Berta, vi ricorda qualcosa? Ebbene si. È proprio la simpaticissima Conchata Ferrell, che, in ‘Due Uomini e Mezzo’, ha interpretato il ruolo di Berta è, purtroppo, morta. Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente immaginare. Non soltanto per la sua famiglia, che, stando a quanto si apprende, non l’ha abbandonata nemmeno un minuto, ma anche per coloro che hanno avuto l’onore e l’opportunità di lavorare con lei ed, ovviamente, i suoi più grandi ammiratori. Appena appresa la notizia, infatti, Charlie Sheen, uno dei protagonisti indiscussi della sitcom americana, non ha affatto potuto fare a meno di porgerle un ultimo caro e sincero saluto. ‘Un tesoro assoluto, una professionista navigata, una vera amica, una perdita scioccante e dolorosa’, ha scritto l’attore sul suo profilo Twitter ufficiale.

Berta, l’attrice che, per tantissimo tempo, ha recitato in ‘Due Uomini e Mezzo’, è morta all’età di 77 anni. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, una notizia davvero tragico. E, sopratutto, spiacevole. Riposa in pace, carissima Conchata!

