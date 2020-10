Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è scoppiata una lite tra Barbara D’Urso e un suo ospite: cosa è accaduto in diretta.

La puntata di quest’oggi, Mercoledì 14 Ottobre, di Pomeriggio Cinque, bisogna ammetterlo, è iniziata in modo davvero scoppiettante. Ancora prima di dedicare la parte finale del suo appuntamento quotidiano al gossip o per argomenti più leggeri, come al solito, Barbara D’Urso si è interessata ampiamente di fatti di cronaca. E, data l’emergenza, del Coronavirus, non ha potuto fare a meno di trattare un argomento molto caro a tutti noi. Ovvero, il numero esatto degli ultimi positivi e, soprattutto, di tutti gli ultimi avvenimenti che concernano questo argomento. Non soltanto, quindi, ha parlato di Enrico Montesano, ma anche di Carlo, agente immobiliare di Forlì che obbliga i suoi clienti ad entrare in agenzia senza mascherina. E così, intervistato proprio al di fuori del negozio, l’uomo ha iniziato a parlare. E a spiegare tutte le sue ragioni per questo gesto. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, è scoppiata una lite tra lui e Barbara D’Urso. ‘Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai preso la persona sbagliata’, ha detto Carlo in diretta televisiva. Ecco cos’è successo.

Pomeriggio Cinque, scoppia la lite tra Barbara D’Urso e un suo ospite: cos’è successo

Proprio nel corso dell’appuntamento odierno di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è stata la protagonista di una lite con un suo ospite. Chiamato in diretta televisiva per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad obbligare i suoi clienti a non indossare la mascherina, l’agente immobiliare di Forlì ha chiaramente detto ciò che pensava in merito a questa situazione. Lasciandosi andare, tra l’altro, a delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla padrona di casa. Non soltanto, infatti, ha chiesto a Barbara D’Urso se, in quel momento, stesse utilizzando la mascherina dato anche il posto chiuso, ma ha anche insinuato che si sta continuando a fare ‘terrorismo mediatico’.

‘Voi state facendo terrorismo mediatico giocando sui numeri’, ha detto Carlo a Pomeriggio Cinque. Immediata è stata la risposta della padrona di casa. Che, prontamente, ha risposto: ‘Io non gioco con i numeri. Io leggo le statistiche’. Insomma, tutto si sarebbe aspettata Barbara D’Urso da questo collegamento tranne che trovarsi a fronteggiare una lite in diretta.

