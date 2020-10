Sapete chi è la compagna di Manuel Agnelli, il cantante, musicista e giudice di X Factor? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata del noto personaggio televisivo.

X Factor quest’anno sta regalando tantissimo intrattenimento grazie agli incredibili giudici scelti: Manuel Agnelli, Emma, Mika ed Hell Raton sono i quattro protagonisti della nuova edizione del talent show di Sky Uno. Anche i cantanti che si sono presentati sono impeccabili: sarà una stagione da fuochi d’artificio! Per Manuel e Mika non è la prima esperienza nel programma, per gli altri due invece sì: chi sarà in grado di trovare un vero e proprio talento? Lo scopriremo con il trascorrere delle puntante: intanto oggi in molti chiedono info su Agnelli, il frontman della storica band alternative Afterhours. Manuel è nato il 13 marzo del ’66 a Corbetta, in provincia di Milano: ha dunque 54 anni! Ci tiene molto all’esercizio fisico ed è piuttosto presente sui social! Ma siete curiosi di sapere dettagli sulla sua vita privata? Ecco chi è la sua compagna.

X Factor Manuel Agnelli, chi è la sua compagna: i dettagli sulla vita privata del giudice

Francesca Risi è il nome della compagna di Manuel Agnelli: la donna è lontana dalle luci delle telecamere, è conosciuta per essere la dolce metà, da tanti anni, del famoso musicista, cantante e giudice di X Factor. Vivono insieme ad Abbiategrasso (Milano) e sono genitori di una splendida bambina, Emma. Sul web si legge che Francesca e Manuel si sono conosciuti in una libreria. La donna cura l’immagine del suo compagno, è diventata la sua ‘style coach’, inoltre è appassionata di letteratura. Purtroppo non sappiamo darvi altre info sulla dolce metà di Manuel Agnelli che preferisce stare lontana dalle luci dei riflettori: Francesca Risi non è presente sui social.