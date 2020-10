Federica Panicucci, l’annuncio a sorpresa: è accaduto in diretta a Mattino 5, durante la puntata di questa mattina.

Oggi, 16 ottobre 2020, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Come ogni giorno, la puntata si è aperta con un’ampia pagina di cronaca, per poi lasciare spazio alla consueta parentesi dedicata all’intrattenimento, in particolare all’attuale edizione del GF Vip. Ma è nel bel mezzo della diretta che la conduttrice Federica Panicucci ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Federica Panicucci, l’annuncio a sorpresa a Mattino 5: “Sono molto emozionata”

“Voglio parlarvi di una cosa che mi riguarda e alla quale tengo moltissimo. Eccolo qua, è il mio libro, che voglio presentare questa mattina qui a Mattino 5, “Il coraggio di essere felice“. È con queste parole che, durante la puntata di oggi del talk di Canale 5, Federica Panicucci presenta al pubblico il suo libro. E lo fa senza nascondere la sua emozione: “È un libro al quale tengo moltissimo, che spero vi possa emozionare come ha emozionato me, sono emozionata anche adesso…Spero vi faccia sorridere e riflettere.” Come ha ricordato la conduttrice, il libro sarà in tutte le librerie a partire dal 20 ottobre, ma è già disponibile online.

“Sono molto emozionata. Poi quando devo parlare di me è sempre un po’ più complicato, preferisco sempre parlare degli altri. Però, questa è un’occasione per parlare anche un po’ di me”, aggiunge la Panicucci, che anticipa che, nel libro, troverete alcuni “ingredienti per cercare di vedere le cose in modo più positivo”. Per ulteriori informazioni e per il link per acquistare il libro online, fate un salto sul profilo Instagram della conduttrice! In quanti acquisteranno il libro?

Qualcosa in più sul libro

Anche su Instagram, qualche ora fa, Federica Panicucci ha presentato il suo libro: “Il coraggio di essere felici è una forza dirompente capace di plasmare la nostra vita, ma per riuscirci servono forza, fatica e appunto, coraggio. E quando pensi che ‘tanto ormai la mia vita è così e non cambierà’, ecco, è in quel preciso istante che devi impegnarti al massimo. E allora accadrà quell’evento inatteso che modificherà il corso delle cose, ma devi essere capace di accogliere il cambiamento, è solo se avrai l’atteggiamento giusto potrai farlo tuo.”, si legge nella didascalia al post.