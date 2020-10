GF Vip, Guenda Goria: spunta uno scatto inedito, così non l’avete mai vista

Guenda Goria, spunta uno scatto inedito della concorrente del GF Vip: così non l’avevate mai vista.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ormai nel vivo. E, nella casa più spiata della tv, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Merito del cast super stellare che Alfonso Signorini ha messo su per questa edizione. Un cast in cui ci sono anche una mamma e una figlia: si tratta di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, inizialmente in gara come un unico concorrente. Ora, le due gieffine sono state ‘separate’, e ognuna gioca per sé. E, a proposito di Guenda, spulciando sul suo profilo ufficiale di Instagram, abbiamo trovato uno scatto davvero ‘inedito’ della bella musicista. Così non l’avete mai vista. Curiosi di vedere di cosa parliamo? Ve lo mostriamo subito!

GF Vip, Guenda Goria: spunta uno scatto inedito, non crederete ai vostri occhi

Guenda Goria è una delle concorrenti più in vista della casa del GF Vip. Inizialmente in coppia con la mamma Maria Teresa Ruta, dopo un inizio ‘soft’, Guenda sta dimostrando sempre più di avere un gran carattere. E, in effetti, nella Casa non ha legato proprio con tutti: è lei stessa ad aver notato che nella Casa si è formato un gruppo ben definito, che ha definito ‘branco’. Un gruppo di cui lei non fa parte…Riuscirà a restare a lungo nel reality e conquistare i telespettatori da casa? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi mostriamo una versione della bella Guenda che forse non conoscete. Addio capelli biondi, ecco come si è mostrata in uno scatto di Instagram del 2019

Eh si, avevate mai visto Guenda Goria in versione mora? Uno scatto decisamente inedito, quello postato dalla concorrente del GF Vip nel 2019. Si tratta di una parrucca? Chi lo sa! Quel che è certo è che Guenda è bellissima in entrambe le versioni, mora e bionda! E voi, state seguendo il suo percorso nella Casa del Gf Vip?