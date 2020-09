Grande Fratello Vip, chi è Guenda Goria: scopriamo insieme età, carriera ed alcune curiosità sulla prossima concorrente del reality.

Grande Fratello Vip, è tutto pronto? Sembra proprio di si. Dal 14 settembre numerose poltrone nelle case degli italiani saranno nuovamente occupate in via del tutto eccezionale ogni lunedì sera e forse l’appuntamento doppierà nella stessa settimana per seguire il reality più amato, condotto anche in questa quinta edizione dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. Dagli studios di Cinecittà è tutto pronto, opinionisti compresi. Pupo ed Antonella Elia non vedono l’ora di sedersi sulle famose poltrone rosse per commentare insieme i numerosi gossip che usciranno fuori dalla famosa Casa! Insomma, abbiamo una data ufficiale, lo studio è pronto, abbiamo gli opinionisti, cosa manca? Giusto, il Cast. Eh ma abbiamo anche quello, ebbene si.. Il settimanale Di Più ha reso noto il cast completo dei concorrenti che fomenteranno i numerosi gossip che tutti noi stiamo aspettando! A questo proposito, conosciamo insieme una dei personaggi femminili compresa nel cast, Guenda Goria.

Grande Fratello Vip, chi è Guenda Goria: alcune curiosità sulla figlia della nota showgirl italiana.

Prossima concorrente della quinta edizione del GF Vip 5, Guenda Goria a 32 anni è pronta a chiudere la valigia per intraprendere questa nuova esperienza. Conosciamo qualcosa in più su di lei.

Guenda Goria è la figlia della nota showgirl e conduttrice italiana Maria Teresa Ruta e del giornalista e conduttore Amedeo Goria. E’ nata a Roma il 4 Dicembre 1988. Nutre una forte passione par la danza e per il pianoforte, ed oltre a questo ha studiato per diventare attrice presso l’Accademia milanese The Actor’s Academy studiando il metodo Stanislavskij. Ma non conclude quì il suo percorso di formazione, infatti Guenda ha conseguito anche la laurea in Filosofia Estetica studiando all’Università degli studi di Milano. Figlia d’arte, sceglie di intraprendere un percorso simile a quello dei genitori, e approda nel mondo televisivo come conduttrice nel 2006 del programma Sun Splash Festival in onda su All Music. Successivamente ha partecipato alla settima edizione del programma L’isola dei Famosi. Ma non è tutto, infatti Guenda Goria nella sua carriera di attrice l’abbiamo vista in fiction andate in onda sui Canali Rai, come Un passo dal Cielo. C’è da dire che un grande successo e prestigio lo raggiunge recitando nella romantica fiction Il paradiso delle Signore, nel ruolo di Violetta Sforza e lei stessa dichiara a Gente:”È un personaggio che mi assomiglia molto: un po’ intellettuale, milanese e aristocratica. Anche io sono una contessina“ . Dal 2006 è legata sentimentalmente al suo compagno, un imprenditore romano; il suo nome è Stefano. Sebbene ci siano 20 anni di differenza tra i due, la loro relazione procede gonfie vele, questo è quello che abbiamo ipotizzato in quando la giovane non fa trapelare numerose informazioni riguardo la sua vita sentimentale.

Guenda ha un ottimo rapporto con la madre Maria Teresa, le due infatti parteciperanno al GF Vip insieme come unico concorrente. Con il padre invece, i rapporti si sono incrinati in passato a causa dell’assenza di papà Amedeo nella vita di sua figlia, tuttavia le cose sembrano andare meglio adesso che il papà sta provando a recuperare il tempo perduto con sua figlia, e lei di questo si dice molto contenta!

