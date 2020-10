Antonio Zequila è stato uno dei concorrenti del Grande Fratelli Vip, ma sapete quanti anni ha? Non lo avreste mai detto!

È stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila. Entrato nella casa più spiata d’Italia insieme ad altri personaggi dello spettacolo davvero incredibili, l’attore salernitano si è facilmente contraddistinto da tutto gli altri suoi compagni di viaggio per la sua immensa simpatia ed, ovviamente, anche per la sua immensa preparazione culturale. Insomma, il suo percorso non è assolutamente passato inosservato, bisogna ammetterlo. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto terminate qui. Perché, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni, sembrerebbe che il buon Zequila sarà uno dei protagonisti indiscussi anche dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, Lunedì 19 Ottobre. A quanto pare, l’attore salernitano dovrà avere un confronto con uno degli attuali concorrenti. Ecco, in attesa di scoprire cosa avrà da dire e, soprattutto, a chi, siete curiosi di conoscere i suoi anni?

Antonio Zequila, sapete quanti anni ha? Non indovinereste mai!

Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip di qualche mese fa, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente passato inosservato. All’insegna del divertimento, della cultura e di tantissime risate, l’attore salernitano è stato il protagonista di un percorso davvero più unico che raro. E che, diciamoci la verità, difficilmente verrà dimenticato. Come lo sarà, d’altra parte, anche l’ingresso previsto per questa sera, Lunedì 19 Ottobre. Come anticipato poco fa, non sappiamo esattamente cosa accadrà nel corso dell’undicesima puntata del GF Vip. Il profilo social del reality di Canale 5, infatti, ha spiegato che Antonio Zequila entrerà nella casa più spiata d’Italia per un confronto. Ma, fino a questo momento, non sappiamo esattamente cosa succederà. Ciò su cui, invece, vogliamo porre la vostra attenzione, invece, sono gli anni di Antonio Zequila? Sappiamo benissimo che, nella sua eccellente carriera, il buon salernitano vanta di un curriculum davvero eccellente e stellato. Ma, esattamente, qual è la sua età? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, quando l’abbiamo saputa, anche noi siamo rimasti completamente senza parole. Anche perché, diciamoci la verità, il buon Zequila ne dimostra davvero molti ma molti di meno. Bando alle ciance, però! Siete curiosi di conoscere la sua età?

Stando a quanto si apprende, Antonio Zequila è nato ad Atrani, in provincia di Salerno, il 1 Gennaio del 1964. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Il famosissimo attore nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ben 56 anni. Siete rimasti stupiti? Vi assicuriamo, è la stessa reazione che abbiamo avuto anche noi. Perché, diciamoci la verità, Antonio Zequila sembra davvero un ragazzino!

