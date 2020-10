Rai, storico programma torna in onda: gioia per i fan

Uno storico programma di Rai Uno è pronto per tornare in onda, l’annuncio è appena arrivato: che gioia per i telespettatori italiani

Uno storico programma della Rai è pronto per tornare in onda in prima serata. L’annuncio era nell’aria, ma adesso possiamo dare l’ufficialità. Scelto anche il conduttore: sarà un volto amatissimo della televisione italiana. Di seguito ulteriori dettagli sul programma e sul conduttore.

Rai, storico programma torna in onda: chi sarà il conduttore

Ormai è ufficiale: Affari tuoi, dopo quattro anni di riposo, tornerà in onda in prima serata su Rai Uno. Il gioco televisivo, basato sul format olandese prodotto dalla Endemol, è andato in onda per la prima volta il 13 ottobre 2003. Il programma è stato condotto da Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Flavio Insinna. Proprio quest’ultimo fu travolto da un vero e proprio scandalo: il 23 e 24 maggio 2017 Striscia la notizia trasmise alcuni fuorionda in cui, durante una pausa nella registrazione della puntata, Insinna si espresse con pesanti insulti e forti parolacce verso i concorrenti e gli autori del programma, accusandoli di essere responsabili del calo di ascolti. Il servizio suscitò profonda indignazione e fu probabilmente per questo motivo che la Rai decise di mandare in pausa il programma.

Per voi che ci avete seguito sempre…questo è un video-messaggio da guardare tutto, fino alla fine. Prendetevi 5 minuti per guardarlo, perché è il nostro modo di dirvi grazie, grazie infinite! Perché per questi ultimi quattro anni siete stati la nostra famiglia! Questo video è tutto per voi! GRAZIE! Non è un addio, è un arrivederci! Pubblicato da Affari Tuoi su Sabato 18 marzo 2017

Lo storico programma della Rai adesso è pronto per tornare in onda ed avrà un conduttore d’eccezione. L’eredità di Flavio Insinna, infatti, sarà raccolta da Carlo Conti, uno dei volti più importanti della rete pubblica. Affari tuoi andrà in onda in prima serata tra gennaio e febbraio con sei puntate speciali. Si rinnova lo scontro tra Carlo Conti e Maria De Filippi, in onda contemporaneamente con C’è posta per te, storica trasmissione della rete del Biscione. Chi avrà la meglio nella ‘guerra degli ascolti’?